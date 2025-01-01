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Лысая певица
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Киноафиша Лысая певица

Спектакль Лысая певица

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Трагикомедия по Эжену Ионеско

Сюжет произведений Эжена Ионеско, если рассмотреть его внимательно, имеет печальный оттенок. Главные герои - муж и жена - живут под одной крышей, но не могут вспомнить, кто они друг для друга. Они спят под одним одеялом, но, увы, не узнают друг друга. На счастье, рядом с ними их общая дочь с разноцветными глазами, что делает её уникальной среди других детей. Именно через неё супруги начинают вспоминать о своём родстве.

Второй сюжет, который также достоин внимания, рассказывает о семье, жизнь которой кажется идеальной: загородный дом, трое детей и безукоризненно организованный быт. Однако, несмотря на все внешние атрибуты счастья, у них нет возможности говорить друг с другом. Это вызывает размышления о многих современных семейных парах, которые, возможно, уже и не помнят, зачем поженились, и не знают, почему остаются вместе.

Трагедия в абсурдной форме

С точки зрения драматического театра, такие истории представляют собой трагедии и разбитые судьбы. Однако театр абсурда предлагает иной подход. Здесь трагические элементы сливаются с комедией, позволяя зрителю посмотреть на ужасающее с самоиронией. Это придаёт спектаклю уникальный колорит и заставляет зрителей смеяться в лицо абсурду.

Интересные факты о спектакле

Спектакли по произведениям Ионеско часто привлекают внимание зрителей благодаря своей глубине и многослойности. Они заставляют задуматься о жизни, о семейных отношениях и о том, как важно сохранять связь друг с другом. Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который объединяет трагедию и комедию в одном флаконе!

Режиссер
Екатерина Половцева
В ролях
Алексей Бобров
Людмила Пивоварова
Татьяна Шатилова
Александр Пахомов
Анна Ковалева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30

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