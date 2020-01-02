Меню
Клоуны
Киноафиша Клоуны

Спектакль Клоуны

Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Новый спектакль "Клоуны" от Саши Толстошевой

Спектакль "Клоуны", созданный талантливым режиссёром Сашей Толстошевой, черпает вдохновение из сюжета одноимённого фильма Федерико Феллини, который вышел на экраны в 1970 году. Этот фильм, снятый в стиле докуфикшн, стал знаковым благодаря своему уникальному подходу, в котором реальные люди участвуют в срежиссированном действии, создавая эффект документальной фиксации исчезающего искусства цирковых представлений.

Искусство цирка в новом свете

В своем спектакле Толстошева исследует классические сюжеты из репертуара ковёрных, ставя акцент на отражении хрестоматийных цирковых образов в коллективном сознании. Артисты театра ОКОЛО не просто изображают цирковых артистов; они затрагивают широкий спектр представлений о клоунах как в пределах цирка, так и за его пределами.

Культурные и психологические ассоциации

Спектакль "Клоуны" погружает зрителей в мир многогранных культурных, исторических и психологических ассоциаций, связанных с образом клоуна. Каждый элемент постановки призван вызвать у зрителей новые осознания и интерпретации, превращая традиционное представление о клоунах в богатую палитру смыслов.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Спектакль "Клоуны" обещает стать незабываемым опытом для всех любителей театра и искусства. Следите за анонсами и приходите на премьеру!

Режиссер
Александра Толстошева
В ролях
Мария Погребничко
Ольга Бешуля
Екатерина Кирчак
Елена Павлова
Татьяна Лосева

30 августа
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00
11 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 2000 ₽
18 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 3500 ₽

