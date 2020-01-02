Новый спектакль "Клоуны" от Саши Толстошевой

Спектакль "Клоуны", созданный талантливым режиссёром Сашей Толстошевой, черпает вдохновение из сюжета одноимённого фильма Федерико Феллини, который вышел на экраны в 1970 году. Этот фильм, снятый в стиле докуфикшн, стал знаковым благодаря своему уникальному подходу, в котором реальные люди участвуют в срежиссированном действии, создавая эффект документальной фиксации исчезающего искусства цирковых представлений.

Искусство цирка в новом свете

В своем спектакле Толстошева исследует классические сюжеты из репертуара ковёрных, ставя акцент на отражении хрестоматийных цирковых образов в коллективном сознании. Артисты театра ОКОЛО не просто изображают цирковых артистов; они затрагивают широкий спектр представлений о клоунах как в пределах цирка, так и за его пределами.

Культурные и психологические ассоциации

Спектакль "Клоуны" погружает зрителей в мир многогранных культурных, исторических и психологических ассоциаций, связанных с образом клоуна. Каждый элемент постановки призван вызвать у зрителей новые осознания и интерпретации, превращая традиционное представление о клоунах в богатую палитру смыслов.

