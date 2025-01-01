Спектакль Безрукий из Спокэна

Необычная трагикомедия о потерях и поисках

«Трагикомедия, где абсурд встречается с драйвом, юмором и глубиной». Это спектакль, который перенесёт вас в мир безумного приключения и философских размышлений.

Главный герой, Кармайкл, 27 лет назад потерял руку при загадочных обстоятельствах и с тех пор одержим идеей вернуть её. Это непростое путешествие по современной Америке превращается в хаотичный квест, полный стрельбы, угроз взрывов и летающих отрезанных рук.

Персонажи, которые удивят

На его пути встречаются:

Афроамериканец - философ с улиц Лос-Анджелеса, торгующий марихуаной.

- философ с улиц Лос-Анджелеса, торгующий марихуаной. Безбашенная блондинка - готова на всё, кроме скуки.

- готова на всё, кроме скуки. Шизофренический портье - он знает всё, но говорит загадками.

Почему это нужно увидеть?

Спектакль обладает жестким юмором, где оторванные руки становятся метафорой утраченных возможностей. Неожиданные повороты сюжета делают каждый диалог истинным абсурдом или, возможно, чем-то большим.

Глубокие вопросы, которые он поднимает: что мы готовы потерять в погоне за прошлым? Это зрелище, которое не оставит равнодушными любителей театра.

Команда и актеры

Режиссура и сценография — Сергей Федотов.

В ролях: