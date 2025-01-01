Спектакль Безрукий из Спокэна

«Трагикомедия, где абсурд встречается с драйвом, юмором и глубиной». Это спектакль, который перенесёт вас в мир безумного приключения и философских размышлений.
Главный герой, Кармайкл, 27 лет назад потерял руку при загадочных обстоятельствах и с тех пор одержим идеей вернуть её. Это непростое путешествие по современной Америке превращается в хаотичный квест, полный стрельбы, угроз взрывов и летающих отрезанных рук.
На его пути встречаются:
Спектакль обладает жестким юмором, где оторванные руки становятся метафорой утраченных возможностей. Неожиданные повороты сюжета делают каждый диалог истинным абсурдом или, возможно, чем-то большим.
Глубокие вопросы, которые он поднимает: что мы готовы потерять в погоне за прошлым? Это зрелище, которое не оставит равнодушными любителей театра.
Режиссура и сценография — Сергей Федотов.
В ролях: