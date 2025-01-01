Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Безрукий из Спокэна
Билеты от 1500₽
Киноафиша Безрукий из Спокэна

Спектакль Безрукий из Спокэна

16+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Необычная трагикомедия о потерях и поисках

«Трагикомедия, где абсурд встречается с драйвом, юмором и глубиной». Это спектакль, который перенесёт вас в мир безумного приключения и философских размышлений.

Главный герой, Кармайкл, 27 лет назад потерял руку при загадочных обстоятельствах и с тех пор одержим идеей вернуть её. Это непростое путешествие по современной Америке превращается в хаотичный квест, полный стрельбы, угроз взрывов и летающих отрезанных рук.

Персонажи, которые удивят

На его пути встречаются:

  • Афроамериканец - философ с улиц Лос-Анджелеса, торгующий марихуаной.
  • Безбашенная блондинка - готова на всё, кроме скуки.
  • Шизофренический портье - он знает всё, но говорит загадками.

Почему это нужно увидеть?

Спектакль обладает жестким юмором, где оторванные руки становятся метафорой утраченных возможностей. Неожиданные повороты сюжета делают каждый диалог истинным абсурдом или, возможно, чем-то большим.

Глубокие вопросы, которые он поднимает: что мы готовы потерять в погоне за прошлым? Это зрелище, которое не оставит равнодушными любителей театра.

Команда и актеры

Режиссура и сценография — Сергей Федотов.

В ролях:

  • Кармайкл - Владимир Большов
  • Марвин - Илья Глинников
  • Тоби - Виктор Макаренков / Григорий Сиятвинда
  • Мерилин - Ярослава Славская
Режиссер
Сергей Федотов
В ролях
Владимир Большов
Илья Глинников
Иван Иванович
Ярослава Славская

Купить билет на спектакль Безрукий из Спокэна

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
16 октября четверг
19:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1500 ₽
20 ноября четверг
19:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1500 ₽
18 декабря четверг
19:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1500 ₽

Фотографии

Безрукий из Спокэна Безрукий из Спокэна Безрукий из Спокэна Безрукий из Спокэна Безрукий из Спокэна Безрукий из Спокэна Безрукий из Спокэна Безрукий из Спокэна Безрукий из Спокэна

В ближайшие дни

В гостях у барона Мюнхгаузена
6+
Детский Моноспектакль
В гостях у барона Мюнхгаузена
1 ноября в 14:00 Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
от 1000 ₽
Путешествие в страну Знаний
6+
Детский Иммерсивный
Путешествие в страну Знаний
16 ноября в 16:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1200 ₽
Чеховщина
18+
Драма
Чеховщина
8 октября в 20:00 Электротеатр Станиславский
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше