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Кармен в моей голове
Билеты от 1700₽
Киноафиша Кармен в моей голове

Спектакль Кармен в моей голове

Постановка
Новая опера им. Колобова 18+
Режиссер Татьяна Баганова
Возраст 18+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Переосмысление образа Кармен

Кармен Жоржа Бизе в постановке Татьяны Багановой превращается в некий символ, мучительно засевший в сознании. В этом спектакле мы не просто видим Кармен, а задаем себе вопросы: кто она? Символ свободы, жестокий игрок без правил, или же стереотип, сложившийся за почти два столетия популярности этого образа? Постановка стремится не только воспроизвести сюжет, но и ответить на эти вопросы, исследуя философскую суть персонажа и ее место в культуре.

Музыка и ее новая интерпретация
Отличительная особенность спектакля — отсутствие знаменитых мелодий Бизе, которые так хорошо известны зрителям. Задача этого произведения — не повторять оперу, а переосмыслить ее, отходя от уже привычных музыкальных образов. Специально для постановки композитор Настасья Хрущёва написала новую музыку, создавая уникальное звучание, которое подходит для глубокого анализа и восприятия.

Сценография и символизм
Образ спектакля строится как пространство внутри головы, бесконечная лестница Маурица Эшера, "невозможный объект", ведущий одновременно и вверх, и вниз. Этот визуальный эффект усиливает неразрешенность и многозначность образа Кармен. Сценограф Лариса Ломакина добавляет красный цвет, символизируя страсть и силу Кармен, отсылая к архитектурным шедеврам каталонца Рикардо Бофилла. Красный становится визуальной метафорой самой Кармен, яркой и неудержимой.

Участие артистов и творческая команда
В спектакле участвуют артисты Балета Москва, оркестр и хор Новой Оперы, что позволяет создать многослойное и насыщенное исполнение. В постановке принимают участие хореограф-постановщик Татьяна Баганова, композитор Настасья Хрущёва, сценограф Лариса Ломакина, художник по костюмам Галя Солодовникова и художник по свету Ксения Котенёва, создавая уникальную художественную атмосферу.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 октября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2500 ₽
9 октября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2500 ₽
20 ноября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1700 ₽
21 ноября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1700 ₽
15 апреля
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1700 ₽
16 апреля
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

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