Спектакль Кармен в моей голове

Переосмысление образа Кармен

Кармен Жоржа Бизе в постановке Татьяны Багановой превращается в некий символ, мучительно засевший в сознании. В этом спектакле мы не просто видим Кармен, а задаем себе вопросы: кто она? Символ свободы, жестокий игрок без правил, или же стереотип, сложившийся за почти два столетия популярности этого образа? Постановка стремится не только воспроизвести сюжет, но и ответить на эти вопросы, исследуя философскую суть персонажа и ее место в культуре.

Музыка и ее новая интерпретация

Отличительная особенность спектакля — отсутствие знаменитых мелодий Бизе, которые так хорошо известны зрителям. Задача этого произведения — не повторять оперу, а переосмыслить ее, отходя от уже привычных музыкальных образов. Специально для постановки композитор Настасья Хрущёва написала новую музыку, создавая уникальное звучание, которое подходит для глубокого анализа и восприятия.

Сценография и символизм

Образ спектакля строится как пространство внутри головы, бесконечная лестница Маурица Эшера, "невозможный объект", ведущий одновременно и вверх, и вниз. Этот визуальный эффект усиливает неразрешенность и многозначность образа Кармен. Сценограф Лариса Ломакина добавляет красный цвет, символизируя страсть и силу Кармен, отсылая к архитектурным шедеврам каталонца Рикардо Бофилла. Красный становится визуальной метафорой самой Кармен, яркой и неудержимой.

Участие артистов и творческая команда

В спектакле участвуют артисты Балета Москва, оркестр и хор Новой Оперы, что позволяет создать многослойное и насыщенное исполнение. В постановке принимают участие хореограф-постановщик Татьяна Баганова, композитор Настасья Хрущёва, сценограф Лариса Ломакина, художник по костюмам Галя Солодовникова и художник по свету Ксения Котенёва, создавая уникальную художественную атмосферу.