Волшебная флейта
Билеты от 1500₽
Киноафиша Волшебная флейта

Спектакль Волшебная флейта

Постановка
Геликон-опера 16+
Режиссер Илья Ильин
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Волшебная флейта: магия Моцарта в Геликон-опере

Опера «Волшебная флейта», созданная великим В.А. Моцартом, стала последней при жизни композитора и одной из самых исполняемых в мире. Почему это произведение так полюбилось зрителям? Ответ прост: опера о любви — о самом ценном, что есть в жизни.

Любовь и испытания

Сюжет «Волшебной флейты» наполнен романтическими перипетиями и глубоким философским смыслом. Он рассказывает о том, как любовь проходит через испытания, сохраняя и приумножая свои силы. Это ли не величайшая тема, которую мог воспеть гений?

Спектакли для всех

В «Геликон-опере» подготовили два варианта этого моцартовского шедевра. На сцене зала «Стравинский» московская публика сможет увидеть как полную версию (для взрослых), так и сокращенную (для детей). Оба варианта обещают быть увлекательными и доступными для зрителей всех возрастов.

Звуки волшебства

Не упустите возможность насладиться удивительным исполнением знаменитой арии Царицы ночи. В «Геликон-опере» работают сопрано, способные исполнить эту сложнейшую партию безукоризненно, оставляя зрителей в восторге!

Исторический контекст

30 сентября 1791 года Моцарт дирижировал своей последней оперой на премьере в Вене, а всего через два месяца гения не стало. «Волшебная флейта» стала его прощальным приветствием миру, и она продолжает радовать зрителей, заставляя смеяться и трепетать от восторга.

Приглашение к волшебству

Если вы хотите поднять настроение и зарядиться позитивными эмоциями, отправляйтесь на «Волшебную флейту». Этот спектакль действительно волшебный, щедро дарящий радость всем зрителям.

Расписание

2 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1800 ₽
3 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1500 ₽
4 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1800 ₽
5 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
16:00 от 2200 ₽

