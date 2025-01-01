Леонардо: Лицо Гения

Масштабный спектакль «Леонардо» продолжает трилогию «Антихрист и Христос» («Петр», «Леонардо», «Иуда?»). Под режиссурой Юрия Грымова перед зрителями разворачивается глубокая драма, раскрывающая сложную личность Леонардо да Винчи — художника, ученого, изобретателя, человека, в котором переплелись добро и зло.

Драма абсолютной свободы

В спектакле Гений предстает не только как вдохновленный творец, но и как человек, отказывающийся от эмоциональных привязанностей ради искусства и науки. Он служит могущественным негодяям, закрывает глаза на их преступления, одновременно работает над шедеврами, такими как «Тайная вечеря», и обдумывает изобретения, включая смертоносные мины.