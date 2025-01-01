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Леонардо
Билеты от 2000₽
Киноафиша Леонардо

Спектакль Леонардо

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Леонардо: Лицо Гения

Масштабный спектакль «Леонардо» продолжает трилогию «Антихрист и Христос» («Петр», «Леонардо», «Иуда?»). Под режиссурой Юрия Грымова перед зрителями разворачивается глубокая драма, раскрывающая сложную личность Леонардо да Винчи — художника, ученого, изобретателя, человека, в котором переплелись добро и зло.

Драма абсолютной свободы
В спектакле Гений предстает не только как вдохновленный творец, но и как человек, отказывающийся от эмоциональных привязанностей ради искусства и науки. Он служит могущественным негодяям, закрывает глаза на их преступления, одновременно работает над шедеврами, такими как «Тайная вечеря», и обдумывает изобретения, включая смертоносные мины.

 

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Дмитрий Бозин
Юрий Анпилогов
Алексей Багдасаров
Богдан Щукин
Александр Колесников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 3000 ₽
26 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽
29 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Леонардо Леонардо Леонардо

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