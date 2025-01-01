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Баядерка
Билеты от 800₽
Киноафиша Баядерка

Спектакль Баядерка

0+
Режиссер Андрис Лиепа
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Яркая восточная сказка в балетном исполнении

Сюжет балета «Баядерка» основан на знаменитой легенде о несчастной любви, которая выходит за пределы времени и смерти. Любовь, заставляющая героев нарушать обеты и следовать велению сердца, невзирая на опасности и риски. Это история, полная страсти и жертвенности, которая оставляет неизгладимый след в сердцах зрителей.

Яркая постановка
В этой постановке зрителей ждут яркие декорации и костюмы, которые создают волнующую атмосферу восточной сказки, выразительные персонажи и захватывающий сюжет. Все элементы спектакля соединяются, чтобы передать глубину и трагизм любви, на которой основан сюжет.

Исторический контекст
«Баядерка» впервые была поставлена 23 января 1877 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга, став одной из самых значимых работ в мировом балетном искусстве.

Симфоническое сопровождение
Балет идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей», который помогает раскрыть всю глубину эмоционального восприятия произведения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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