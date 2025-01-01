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Демон
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Спектакль Демон

Постановка
VS Театр 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

В основе спектакля  поэма Михаила Лермонтова «Демон» 

«Демон» — это душераздирающая история о запретной любви, которая пронзает самые глубокие уголки человеческой души. В центре сюжета — любовь между Тамарой и Демоном, сверхъестественным существом, обречённым на вечное одиночество и страдание. Любовь, которая должна быть невозможной, но, несмотря на все запреты, стремится к своему единственному объекту.

Вечные вопросы о любви, жизни и смерти

Спектакль поднимает вопросы, которые не оставляют равнодушным никого — что такое любовь, что есть Бог, что такое жизнь и смерть? С помощью мощной эмоциональной нагрузки и незабываемых сцен, зрителю предлагается пережить моменты страсти, предательства, мести, искупления и прощения. Эти темы становятся не просто фоном для сюжета, а главной движущей силой спектакля.

Полет над земной суетой: поиск истины

«Демон» буквально уносит тебя от земной суеты, пронося над всем, что кажется важным, но на самом деле есть только временное. На фоне сверхъестественных событий спектакль заставляет задуматься о неподвластных времени истинах, открывая перед зрителем новые горизонты понимания. Ожидая ответа на главный вопрос: кто прощает, кого прощают и за что прощают?

Любовь за гранью жизни и смерти

Но только любовь — сила, способная ответить на эти вопросы. Любовь, которая не подчиняется законам мира, выходит за пределы жизни и смерти, освобождая душу от оков страха и боли. В этом спектакле зрители встречаются с историей, которая не только заставляет задавать вопросы, но и пробуждает креативность и стремление найти ответы в самой глубине человеческой души.

Лермонтов и философия любви

Спектакль раскрывает все грани человеческой души, используя поэзию Михаила Лермонтова, который в своей поэме о Демоне затрагивает вопросы судьбы, человеческой слабости, и неизбежности выбора. Через страдания героев и их поиски смысла жизни, он показывает, как любовь может быть искуплением и мучением, а также силой, способной изменить всё, даже для тех, кто уже потерял надежду на спасение.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2000 ₽
28 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
31 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
8 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
10 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
13 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
14 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
21 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
27 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
3 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
13 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
18 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
20 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
26 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
5 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
11 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
16 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
22 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
29 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Демон Демон Демон Демон Демон Демон Демон Демон Демон Демон Демон Демон

В ближайшие дни

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Обыкновенное чудо
21 сентября в 19:00 Театр им. Вахтангова
от 400 ₽
Друг на час
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Друг на час
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