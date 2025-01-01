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Однажды
Билеты от 2500₽
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Спектакль Однажды

Постановка
Театр на Трубной 18+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Хармс + Дурново = жизнь как игра

История о шести годах, которые могли быть счастьем, любовью или иллюзией. Он и она встретились, полюбили, поженились — всё, как в сказке. Но было ли это «как на седьмом небе»? Или, может быть, мы что-то путаем?

В центре постановки — пара, которая живет между реальностью и фантазией. Её любовь, его слова, их совместная жизнь, наполненная странными, но трогательными моментами. Каждый жест, каждая фраза — это приглашение задуматься, что есть подлинное счастье и как превратить «жизнь в жизнь».

Эта постановка — тонкая ирония, вдохновлённая пьесой Александра Углова «Интервью». Через призму абсурда Хармса и остроумия Дурново спектакль создает пространство, где прошлое, настоящее и будущее перемешиваются, а истина остается за кадром.

Однажды... или каждую минуту?
Спектакль предлагает заглянуть за кулисы отношений, где смех сменяется слезами, а правда — вымыслом. Ведь, возможно, мы всё равно что-то путаем...

В ролях
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Евгений Козлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 2500 ₽
28 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 2500 ₽
16 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 2500 ₽
29 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 2500 ₽
4 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 2500 ₽
22 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 2500 ₽
23 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Однажды Однажды Однажды Однажды Однажды Однажды Однажды

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