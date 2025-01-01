Спектакль Однажды

Хармс + Дурново = жизнь как игра

История о шести годах, которые могли быть счастьем, любовью или иллюзией. Он и она встретились, полюбили, поженились — всё, как в сказке. Но было ли это «как на седьмом небе»? Или, может быть, мы что-то путаем?

В центре постановки — пара, которая живет между реальностью и фантазией. Её любовь, его слова, их совместная жизнь, наполненная странными, но трогательными моментами. Каждый жест, каждая фраза — это приглашение задуматься, что есть подлинное счастье и как превратить «жизнь в жизнь».

Эта постановка — тонкая ирония, вдохновлённая пьесой Александра Углова «Интервью». Через призму абсурда Хармса и остроумия Дурново спектакль создает пространство, где прошлое, настоящее и будущее перемешиваются, а истина остается за кадром.

Однажды... или каждую минуту?

Спектакль предлагает заглянуть за кулисы отношений, где смех сменяется слезами, а правда — вымыслом. Ведь, возможно, мы всё равно что-то путаем...