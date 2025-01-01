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Басни дедушки Крылова
Билеты от 800₽
Киноафиша Басни дедушки Крылова

Спектакль Басни дедушки Крылова

Постановка
Поколение 0+
Режиссер Геннадий Чихачев
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Театральная адаптация басен Крылова: о людях и зверях

Все мы с детства знаем басни дедушки Крылова. Эти короткие, но поучительные истории о животных, таких как хитрая Лисица, мудрая Воробейка и сварливые Собаки, до сих пор вызывают улыбку и заставляют задуматься о человеческих пороках. Как же поведение этих зверей похоже на поведение людей!

Знакомые персонажи

Каждый из нас может вспомнить случай из своей жизни, когда люди поступают точь-в-точь как в баснях. Например, как Лисица обманом завладела сыром у Вороны или как Мартышка, получив очки, наивно пыталась понять, что же с ними делать. Эти истории не теряют актуальности и сегодня, что делает их идеальными для театральной постановки.

Новый взгляд на известные истории

В новой интерпретации мы увидим всё происходящее глазами только что родившегося Журавленка. Этот свежий взгляд добавляет в привычные сюжеты новые оттенки и эмоции, позволяя зрителям глубже понять, как пороки наших «зверей» отражают человеческую природу.

Интересные факты о спектакле

  • Постановка основана на классических баснях Ивана Крылова, которые были написаны в начале XIX века.
  • Спектакль предназначен для семейного просмотра и подходит как детям, так и взрослым.
  • Режиссером спектакля выступает известный театральный постановщик, прославившийся своими яркими интерпретациями классики.

Не упустите возможность увидеть, как любимые с детства персонажи оживают на сцене и рассказывают о вечных истинах человеческой жизни. Приходите на спектакль и получите удовольствие от встречи с Крыловским миром!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
14:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽
3 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
14:00 от 800 ₽

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