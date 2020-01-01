Спектакль Кошкин дом

Веселая и зрелищная сказка Самуила Маршака с танцующими куклами

Это веселая, зрелищная сказка, где поют и танцуют не только куклы, но и живые актеры. Даже неодушевленные предметы, такие как сам кошкин дом, становятся активными участниками представления.

Завораживающая красота спектакля

Спектакль буквально завораживает своей красотой и взрослых, и малышей. Яркие, выразительные куклы парят в лучах света на сцене, затянутой черным бархатом, создавая уникальную атмосферу.

Нравственные уроки для маленьких зрителей

Как и все спектакли театра детской книги «Волшебная лампа», «Кошкин дом» заставляет задуматься над важными нравственными вопросами. Как не перепутать мнимых друзей с истинными? Как научиться прощать? Как проявить благородство и великодушие к тем, кто был несправедлив?