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Кошкин дом
Билеты от 1500₽
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Спектакль Кошкин дом

Веселый кукольный спектакль
Постановка
Театр детской книги «Волшебная лампа» 0+
Режиссер Владимир Штейн
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Веселая и зрелищная сказка Самуила Маршака с танцующими куклами

Это веселая, зрелищная сказка, где поют и танцуют не только куклы, но и живые актеры. Даже неодушевленные предметы, такие как сам кошкин дом, становятся активными участниками представления.

Завораживающая красота спектакля
Спектакль буквально завораживает своей красотой и взрослых, и малышей. Яркие, выразительные куклы парят в лучах света на сцене, затянутой черным бархатом, создавая уникальную атмосферу.

Нравственные уроки для маленьких зрителей
Как и все спектакли театра детской книги «Волшебная лампа», «Кошкин дом» заставляет задуматься над важными нравственными вопросами. Как не перепутать мнимых друзей с истинными? Как научиться прощать? Как проявить благородство и великодушие к тем, кто был несправедлив?

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 2000 ₽
8 августа
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 1500 ₽
16 августа
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 2000 ₽
30 августа
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
12:00 от 2000 ₽
19 сентября
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
17:00 от 1500 ₽
27 сентября
Театр детской книги «Волшебная лампа» Москва, Сущевская, 25, стр. 5
17:00 от 2000 ₽

Фотографии

Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом

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