Спектакль Зойкина квартира

Жизнь авантюристов и мечтателей на фоне бурных событий НЭПа

В спектакле «Зойкина квартира» блестящая Александра Урсуляк воплощает образ Зои — мечтательной и решительной женщины, готовой покорить Париж с возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым. Для достижения своей цели, ей нужны деньги, и так на свет появляется знаменитый публичный дом, замаскированный под элитное ателье.

Смелые авантюры в Москве 1920-х

История происходит на фоне бурных событий НЭПа, когда амбициозные авантюристы и мечтатели сталкиваются с изменяющейся реальностью страны. Зоя и её партнёры по бизнесу, включая ловкого администратору Аметистова, пытаются найти свой путь в мире, где границы между честным заработком и авантюрой размыты.

Мечты и трагедии

Живая музыка, головокружительные танцы и шикарные наряды создают атмосферу веселья, но за этим блеском скрывается драматический сюжет. Пьеса Булгакова, написанная в годы НЭПа, до сих пор актуальна, потому что в ней затронуты важные вопросы выбора, мечт и надежд, которые сталкиваются с жестокой реальностью времени.