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Зойкина квартира
Билеты от 1000₽
Киноафиша Зойкина квартира

Спектакль Зойкина квартира

Постановка
Театр им. Пушкина 18+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Жизнь авантюристов и мечтателей на фоне бурных событий НЭПа

В спектакле «Зойкина квартира» блестящая Александра Урсуляк воплощает образ Зои — мечтательной и решительной женщины, готовой покорить Париж с возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым. Для достижения своей цели, ей нужны деньги, и так на свет появляется знаменитый публичный дом, замаскированный под элитное ателье.

Смелые авантюры в Москве 1920-х

История происходит на фоне бурных событий НЭПа, когда амбициозные авантюристы и мечтатели сталкиваются с изменяющейся реальностью страны. Зоя и её партнёры по бизнесу, включая ловкого администратору Аметистова, пытаются найти свой путь в мире, где границы между честным заработком и авантюрой размыты.

Мечты и трагедии

Живая музыка, головокружительные танцы и шикарные наряды создают атмосферу веселья, но за этим блеском скрывается драматический сюжет. Пьеса Булгакова, написанная в годы НЭПа, до сих пор актуальна, потому что в ней затронуты важные вопросы выбора, мечт и надежд, которые сталкиваются с жестокой реальностью времени.

Режиссер
Евгений Писарев
В ролях
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Александр Дмитриев
Инна Кара-Моско
Николай Кисличенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира

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