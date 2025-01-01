Спектакль Гоголь. Диканька

Гоголевская магия на сцене: «Сорочинская ярмарка» и другие рассказы

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на рассказах Николая Гоголя из знаменитого сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». В программе — «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством» и «Заколдованное место». Эти произведения создают удивительное переплетение образов и традиций, в которых переплетаются надежды и ожидания героев.

Ярмарка, которая не состоится

В центре сюжета — ярмарка, которая, увы, не может состояться. Жених не может встретиться с невестой, торговцы не успевают разложить свои товары, а главный герой и рассказчик не может найти своего вечного соперника — беса. Это создает атмосферу мистики и поэзии, присущую гоголевскому творчеству.

Культурное единство и современность

Спектакль объединяет не только героев, но и языки, и традиции — русский и украинский. Имя Гоголя сегодня обретает особое значение в контексте взаимоотношений наших стран, что придаёт дополнительную глубину и актуальность постановке.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир Гоголя, где каждый зритель найдет что-то близкое и родное. Подробности о времени и месте проведения спектакля смотрите на нашем сайте.