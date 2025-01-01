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Гоголь. Диканька
Билеты от 1000₽
Киноафиша Гоголь. Диканька

Спектакль Гоголь. Диканька

Постановка
Эрмитаж 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Гоголевская магия на сцене: «Сорочинская ярмарка» и другие рассказы

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на рассказах Николая Гоголя из знаменитого сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». В программе — «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством» и «Заколдованное место». Эти произведения создают удивительное переплетение образов и традиций, в которых переплетаются надежды и ожидания героев.

Ярмарка, которая не состоится

В центре сюжета — ярмарка, которая, увы, не может состояться. Жених не может встретиться с невестой, торговцы не успевают разложить свои товары, а главный герой и рассказчик не может найти своего вечного соперника — беса. Это создает атмосферу мистики и поэзии, присущую гоголевскому творчеству.

Культурное единство и современность

Спектакль объединяет не только героев, но и языки, и традиции — русский и украинский. Имя Гоголя сегодня обретает особое значение в контексте взаимоотношений наших стран, что придаёт дополнительную глубину и актуальность постановке.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир Гоголя, где каждый зритель найдет что-то близкое и родное. Подробности о времени и месте проведения спектакля смотрите на нашем сайте.

Режиссер
Михаил Левитин мл.
Михаил Левитин мл.
В ролях
Сергей Олексяк
Дарья Белоусова
Сергей Бесхлебнов
Екатерина Виноградова
Мария Глянц

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
19:00 от 1000 ₽

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