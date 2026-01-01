После дождичка в четверг
6+
Режиссер Анастасия Удалова
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
О спектакле

Спектакль для семейного просмотра в Доме молодёжи Василеостровского района

В Доме молодёжи Василеостровского района пройдет увлекательный спектакль «После дождичка в четверг». Эта история начинается в день, когда у царя Авдея и ключницы Варвары рождаются сыновья. В капусте находят ещё одного подкидыша, и все трое мальчиков получают имя Иван. Однако Варвара решает сыграть свою игру, подменив своего сына на царского и отдав двух других разбойникам.

Спектакль расскажет о приключениях трёх Иванов. Прошло 20 лет, и наши герои встретятся с Бабой Ягой, сразятся с Кощеем Бессмертным, освободят прекрасную Милолику и найдут Жар-Птицу. В процессе они поймут, что истинные ценности намного важнее всего на свете!

Команда постановки

  • Режиссер-постановщик: Анастасия Удалова
  • Музыкальный руководитель: Мирослав Дробот
  • Сценография: Дмитрий Лейтланд
  • Художник по костюмам: Ирина Цветкова
  • Художник по свету: Александра Петрова
  • Видеохудожник: Игорь Домашкевич
  • Хореограф: Мария Эпштейн

Спектакль создан по мотивам либретто А.Н. Островского и рекомендован для семейного просмотра. Возрастное ограничение: 6+. Обратите внимание, что билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста.

