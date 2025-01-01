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Похороните меня за плинтусом
Киноафиша Похороните меня за плинтусом

Спектакль Похороните меня за плинтусом

Постановка
Большой театр кукол 18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагедия детства и любви по Павлу Санаеву

История Саши Савельева

Спектакль рассказывает о детстве Саши Савельева, мальчика, живущего с бабушкой и дедушкой в доме, где любовь приобретает странные и пугающие формы. Здесь царит не забота, а деспотизм, и каждый день — борьба за признание, внимание и чувство принадлежности.

Моноспектакль о семейной тирании

На сцене — монолог о том, как можно иметь семью, но при этом чувствовать себя абсолютно одиноким. В центре истории — непрекращающаяся война между близкими родственниками за право на любовь. Но можно ли её получить через насилие и манипуляции?

Любовь и жестокость — кто побеждает?

На войне нет настоящих победителей. Даже одержав верх, человек теряет что-то важное. Этот спектакль — напоминание о том, что настоящая любовь не может быть завоевана силой, а любое принуждение лишь углубляет пропасть между людьми.

Режиссер
Роман Бокланов
В ролях
Максим Морозов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 2800 ₽

Фотографии

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