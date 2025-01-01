Спектакль Похороните меня за плинтусом

Трагедия детства и любви по Павлу Санаеву

История Саши Савельева

Спектакль рассказывает о детстве Саши Савельева, мальчика, живущего с бабушкой и дедушкой в доме, где любовь приобретает странные и пугающие формы. Здесь царит не забота, а деспотизм, и каждый день — борьба за признание, внимание и чувство принадлежности.

Моноспектакль о семейной тирании

На сцене — монолог о том, как можно иметь семью, но при этом чувствовать себя абсолютно одиноким. В центре истории — непрекращающаяся война между близкими родственниками за право на любовь. Но можно ли её получить через насилие и манипуляции?

Любовь и жестокость — кто побеждает?

На войне нет настоящих победителей. Даже одержав верх, человек теряет что-то важное. Этот спектакль — напоминание о том, что настоящая любовь не может быть завоевана силой, а любое принуждение лишь углубляет пропасть между людьми.