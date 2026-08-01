Спектакль Гамлет

Тест-премьера в театре «Балтийский дом»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» приглашает на уникальное событие – тест-премьера нового спектакля! Это не просто показ, а возможность стать частью творческого процесса и повлиять на дальнейшую судьбу постановки.

Нестандартный формат

Спектакль пройдет в формате «зритель на сцене». Обратите внимание: вход после третьего звонка строго воспрещен. Зрительский зал будет иметь необычную конфигурацию, так как 1 и 2 ряды состоят из стульев. Это создаст живую атмосферу и поможет зрителям полностью сосредоточиться на происходящем.

Что такое тест-премьера?

Тест-премьера – это шанс стать свидетелями рождения новой постановки. В эти дни спектакль обретает свои дыхание и ритм, и именно в этот ответственный момент вы сможете стать его первыми зрителями и экспертами.

Ваше мнение имеет значение

После показа мы будем рады получить ваши отклики в социальных сетях театра или на электронный адрес. Кроме того, мы попросим вас заполнить небольшую анкету. Ваши впечатления важны для дальнейшего развития спектакля!

Не упустите возможность стать первым зрителем-экспертом! Ждем вас в Театре-фестивале «Балтийский дом» на тест-премьере.