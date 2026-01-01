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Спектакль А сверху все видно

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по рассказу Виктора Астафьева «Бабушкин праздник» в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина приглашает зрителей на спектакль по рассказу Виктора Астафьева «Бабушкин праздник». Эта трогательная история переносит нас в те времена, когда праздники объединяли большую семью за одним столом. В такие моменты горе и беда не казались столь тяжелыми, а всё происходящее воспринималось как часть общей жизни.

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит как смешные, так и грустные истории о семейных традициях и взаимопомощи. Он станет напоминанием о том, что в самые трудные часы поддержка близких способна сделать каждую трудность более легкой.

Звуки гармони создадут атмосферу светлой грусти доброй памяти, а герои постановки расскажут о важности семейных уз и обычаев. «Бабушкин праздник» — это не просто спектакль, а сердце, затрагивающее струны памяти каждого, кто был частью большой и дружной семьи.

Не упустите шанс стать частью этой живой истории о любви, поддержке и семейных ценностях!

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11 октября воскресенье
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1300 ₽

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