Спектакль Двое на качелях

Режиссер: Алексей Кирюшенко - российский актёр, режиссёр, сценарист. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Григорий Антипенко После слова "любить" сладчайшее слово на свете "помогать". Гитель - занимается танцами, мучается от язвенной болезни, ведет довольно фривольный образ жизни, у нее практически нет денег. Джерри - молодой, амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Одна нечаянная встреча перерастает в свидание. . . Спектакль рассказывает историю любви двух одиноких людей, хватающихся за случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не смотря на печальный опыт своих прошлых отношений? Спектакль-лауреат Премии зрительских симпатий "Звезда Театрала -2013" в номинации лучший антрепризный спектакль.