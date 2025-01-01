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Двое на качелях
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Спектакль Двое на качелях

Антреприза по Уилльяму Гибсону 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Режиссер: Алексей Кирюшенко - российский актёр, режиссёр, сценарист. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Григорий Антипенко После слова "любить" сладчайшее слово на свете "помогать". Гитель - занимается танцами, мучается от язвенной болезни, ведет довольно фривольный образ жизни, у нее практически нет денег. Джерри - молодой, амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Одна нечаянная встреча перерастает в свидание. . . Спектакль рассказывает историю любви двух одиноких людей, хватающихся за случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не смотря на печальный опыт своих прошлых отношений? Спектакль-лауреат Премии зрительских симпатий "Звезда Театрала -2013" в номинации лучший антрепризный спектакль.

Режиссер
Алексей Кирющенко
В ролях
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко
Татьяна Арнтгольц
Григорий Антипенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 10 октября
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях

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