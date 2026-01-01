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Мне осталась одна забава
Киноафиша Мне осталась одна забава

Спектакль Мне осталась одна забава

Постановка
Красноярский музыкальный театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Музыкально-драматический спектакль о великом поэте

В малом зале театра ДК Железнодорожников (г. Красноярск) состоится музыкально-драматический спектакль в двух действиях. Режиссёр-постановщик, заслуженный артист России Юрий Цехановский, выбрал ключевые моменты из жизни поэта, чтобы создать захватывающую историю.

Сюжет и ключевые моменты

В спектакле вы найдёте яркие страницы из жизни поэта: встречу и расставание с великой любовью — американской танцовщицей Айседорой Дункан, стихотворную дуэль с Владимиром Маяковским, выступления в богемных местах столицы и возвращение в родную деревню. Эти события были мастерски объединены в единую сюжетную линию, которая позволяет зрителям почувствовать атмосферу того времени.

Камерный формат и музыкальное сопровождение

Постановка происходит в камерном формате. Музыкальное сопровождение, включающее звуки скрипки, балалайки, гармони и баяна, создаёт трогательную и уютную атмосферу, которая позволит глубже прочувствовать эмоции героев. Спектакль будет особенно интересен тем, кто увлекается поэзией и её историей.

Фотографии

Мне осталась одна забава Мне осталась одна забава Мне осталась одна забава Мне осталась одна забава Мне осталась одна забава Мне осталась одна забава Мне осталась одна забава Мне осталась одна забава
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