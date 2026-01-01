Музыкально-драматический спектакль о великом поэте

В малом зале театра ДК Железнодорожников (г. Красноярск) состоится музыкально-драматический спектакль в двух действиях. Режиссёр-постановщик, заслуженный артист России Юрий Цехановский, выбрал ключевые моменты из жизни поэта, чтобы создать захватывающую историю.

Сюжет и ключевые моменты

В спектакле вы найдёте яркие страницы из жизни поэта: встречу и расставание с великой любовью — американской танцовщицей Айседорой Дункан, стихотворную дуэль с Владимиром Маяковским, выступления в богемных местах столицы и возвращение в родную деревню. Эти события были мастерски объединены в единую сюжетную линию, которая позволяет зрителям почувствовать атмосферу того времени.

Камерный формат и музыкальное сопровождение

Постановка происходит в камерном формате. Музыкальное сопровождение, включающее звуки скрипки, балалайки, гармони и баяна, создаёт трогательную и уютную атмосферу, которая позволит глубже прочувствовать эмоции героев. Спектакль будет особенно интересен тем, кто увлекается поэзией и её историей.