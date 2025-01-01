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203—205
Билеты от 3000₽
Киноафиша 203—205

Спектакль 203—205

Постановка
Современник. Другая сцена 18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Любовь в Лос-Анджелесе: спектакль «203—205»

Действие спектакля «203—205» разворачивается в современном фешенебельном отеле Лос-Анджелеса. В центре сюжета — истории двух немолодых пар, соседей по этажу, которые сталкиваются с одинаковыми трудностями в своих отношениях.

Сила любви

Каждая из пар проходит через сложные моменты, но именно всепобеждающая сила любви помогает им преодолеть все препятствия. Спектакль представляет собой лирическую комедию, в которой раскрываются тонкости человеческих взаимоотношений. Он показывает, как важно уметь слышать и прощать друг друга даже в самых непростых ситуациях.

Интересные факты

Спектакль насыщен юмором и трогательными моментами, что делает его привлекательным для зрителей всех возрастов. Кроме того, в «203—205» есть сцены, в которых персонажи курят табак. Напоминаем: курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную историю любви и понимания на сцене!

Режиссер
Александр Жигалкин
Александр Жигалкин
В ролях
Марина Неелова
Марина Неелова
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Татьяна Корецкая
Ульяна Лаптева
Александр Хованский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽
26 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

203—205 203—205 203—205 203—205

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