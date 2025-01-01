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Летучая мышь
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Киноафиша Летучая мышь

Спектакль Летучая мышь

Долгожитель московского Театра оперетты
Постановка
Московский театр оперетты 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

«Летучая мышь» — шедевр Иоганна Штрауса

Легенда утверждает, что однажды Жак Оффенбах предложил Иоганну Штраусу: «А не пора ли Вам, милый Штраус, перестать писать вальсы и сочинить оперетту?». Хотя Штраус продолжил писать свои знаменитые вальсы, он также открыл для себя мир оперетты, и его творчество в этом жанре оказалось столь плодотворным, что Штраус стал одним из величайших композиторов оперетт в истории.

Бессмертное произведение

Среди шестнадцати оперетт Штрауса «Летучая мышь» занимает особое место. Впервые поставленная в Вене в 1874 году, эта оперетта с тех пор не сходит с театральных подмостков. Она стала настоящим символом жанра, а в «Московской оперетте» спектакль был поставлен уже четыре раза, каждый раз удерживая статус репертуарного долгожителя.

Триумфальная постановка 1974 года

Постановка «Летучей мыши» в 1974 году под руководством режиссера Георгия Ансимова с музыкальным руководителем Мстиславом Ростроповичем и художником Валерием Левенталем приобрела особое значение, став знаменательным событием в истории театра. Эта версия спектакля приурочена к 100-летию самой оперетты и с тех пор стала символом «Московской оперетты», выдержав более тысячи спектаклей.

Гениальная музыка и яркие актеры

В оперетте собраны все черты, которые делают этот жанр уникальным: гениальная музыка Иоганна Штрауса, тонкий юмор, характерный для либретто Н.Эрдмана и М.Вольпина, а также яркая игра актеров. Это произведение неизменно дарит зрителям радость и веселье, которое, без сомнения, будет сопровождать его в дальнейшем, а возвращение спектакля в первозданном виде с именами его великих создателей только усиливает эту магию.

Режиссер
Георгий Ансимов
В ролях
Елена Зайцева
Алина Новикова
Екатерина Чудотворова
Ольга Белохвостова
Юлия Гончарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
13:00 от 600 ₽ 19:00 от 700 ₽

Фотографии

Летучая мышь

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