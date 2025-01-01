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Спектакль Следующим номером...

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Соколе 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

История о цирковом артисте. Спектакль ЦДР на Соколе

Действие спектакля «Мечты на мёрзлой земле» происходит в СССР 70-х годов — в эпоху, когда настоящие мастера эстрады и цирка, такие как Леонид Енгибаров, Роман Карцев, Виктор Ильченко, Эдуард Хиль, Михаил Жванецкий и Муслим Магомаев, собирали стадионы, полагаясь только на силу своего таланта. Время, когда мечты прорастали в сердцах людей, словно сквозь мёрзлую землю.

Сюжет и персонажи

Герой спектакля, вымышленный гениальный цирковой артист Александр Теплов, оказывается в непростой ситуации: он пытается выяснить, кто подложил на него ложный донос, который сорвал его долгожданную поездку на международный конкурс в Монте-Карло. Ради своей мечты он готов пойти на многое, ведь, по его мнению, смысл жизни заключается в том, чтобы следовать за своей мечтой.

О спектакле

Спектакль ставят талантливые режиссёры Павел и Данила Рассомахины, которые известны своими яркими и запоминающимися постановками. В «Мечтах на мёрзлой земле» они создают атмосферу настоящего советского цирка, где каждый номер — это не просто выступление, а история, полная эмоций и переживаний.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль — не только дань памяти великим артистам прошлого, но и размышление о том, как важно верить в себя и свои мечты, даже в самые трудные времена. Он подарит зрителям возможность погрузиться в атмосферу 70-х и вспомнить о тех, кто, несмотря на все преграды, смог добиться успеха благодаря своему таланту.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории — приходите на спектакль «Мечты на мёрзлой земле» и откройте для себя мир, где мечты становятся реальностью!

Режиссер
Павел Рассомахин
Павел Рассомахин
В ролях
Виталий Васильев
Алексей Гусаров
Григорий Данцигер
Александр Занин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

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