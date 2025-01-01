Спектакль Р. Р. Р.

Спектакль Юрия Ерёмина по мотивам романа «Преступление и наказание»

«Р. Р. Р.» — это инициалы главного героя романа Ф. М. Достоевского. В своей авторской постановке режиссер Юрий Еремин предлагает новое сценическое прочтение классики, раскрывая сложный мир героев Достоевского и обостряя психологическую мотивацию их поступков.

Яркое и динамичное действие позволяет зрителю вместе с Родионой Романовичем Раскольниковым пройти непростым путем нравственных исканий и духовного познания. Здесь можно соприкоснуться с вечными ценностями русской классики, понимая глубину домашних конфликтов и внутренней борьбы.

декорации и атмосфера

Стильные и изящные декорации, красочное световое и музыкальное оформление спектакля «Р. Р. Р.» служат не только фоном, но и несут огромную смысловую нагрузку. Они помогают великолепному ансамблю артистов создать мрачную и тревожную атмосферу, на фоне которой существуют герои Достоевского.

создатели спектакля

Сценарий, постановка, сценография и костюмы: Юрий Еремин.