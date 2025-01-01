Меню
Билеты от 500₽
Киноафиша Р. Р. Р.

Спектакль Р. Р. Р.

Продолжительность 3 часа, 1 антракт
О спектакле

Спектакль Юрия Ерёмина по мотивам романа «Преступление и наказание»

«Р. Р. Р.» — это инициалы главного героя романа Ф. М. Достоевского. В своей авторской постановке режиссер Юрий Еремин предлагает новое сценическое прочтение классики, раскрывая сложный мир героев Достоевского и обостряя психологическую мотивацию их поступков.

Яркое и динамичное действие позволяет зрителю вместе с Родионой Романовичем Раскольниковым пройти непростым путем нравственных исканий и духовного познания. Здесь можно соприкоснуться с вечными ценностями русской классики, понимая глубину домашних конфликтов и внутренней борьбы.

декорации и атмосфера

Стильные и изящные декорации, красочное световое и музыкальное оформление спектакля «Р. Р. Р.» служат не только фоном, но и несут огромную смысловую нагрузку. Они помогают великолепному ансамблю артистов создать мрачную и тревожную атмосферу, на фоне которой существуют герои Достоевского.

создатели спектакля

Сценарий, постановка, сценография и костюмы: Юрий Еремин.

Режиссер
Юрий Еремин
В ролях
Ольга Анохина
Ольга Анохина
Анна Михайловская
Анна Михайловская
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Дмитрий Попов
Роман Кириллов

Купить билет на спектакль Р. Р. Р.

Декабрь
Январь
Февраль
19 декабря пятница
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
13 января вторник
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
21 февраля суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

