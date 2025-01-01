Меню
1984
Киноафиша 1984

Спектакль 1984

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

1984: Антиутопия по Оруэллу

Погружение в мрачный мир

Знаменитая антиутопия Джорджа Оруэлла, написанная в 1948 году, переносит зрителя в «далёкий» 1984 год. Мы оказываемся в мире тоталитаризма, где уничтожены свободы личности, под запретом любовь, а на первое место выходят ненависть, страх и отчаяние. Хотя прогноз автора не сбывается в полной мере, элементы его видения всё же остаются актуальными.

Спектакль как фантазия

Режиссер Виталий Любский создал спектакль, который представляет собой «чистую фантазию», не имеющую прямого отношения к реальной действительности. Тем не менее, в нём присутствуют отголоски нашего времени, что заставляет задуматься о важности сохранения индивидуальности и свобод.

Жанр и временные рамки

Спектакль можно отнести к жанру «мыслепреступления». Время действия охватывает отменённое прошлое, ненастоящее настоящее и светлое будущее, создавая уникальное пространство для размышлений.

Языковая игра

Представление проходит на двух языках новояза с частичным переводом на старояз, что добавляет дополнительный уровень интриги и вовлекает зрителя в атмосферу романа.

Не пропустите!

Приглашаем вас на это захватывающее зрелище, которое заставит задуматься о важнейших вопросах человечества и нашего будущего.

Режиссер
Виталий Любский
В ролях
Артур Козин
Анна Тананыкина
Дмитрий Белов
Сергей Романюк
Нина Архипова

Расписание

20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Городской театр Санкт-Петербург, Литейный просп., 46
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

1984 1984

