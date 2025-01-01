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Театр мне, что ли, к черту послать?
Киноафиша Театр мне, что ли, к черту послать?

Спектакль Театр мне, что ли, к черту послать?

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о любви Антона Чехова и Ольги Книппер

Спектакль рассказывает о сложных, но нежных отношениях Антона Павловича Чехова и его жены, актрисы Ольги Книппер. Их судьбы разделили расстояния: болезнь приковала Чехова к Ялте, в то время как Ольга продолжала блистать на сцене Московского художественного театра.

О чем спектакль

Основанный на подлинной переписке двух выдающихся творческих личностей, спектакль полон юмора, грусти и любви. Через письма Чехова и монологи его героинь — Аркадиной, Нины Заречной, Елены Андреевны, Раневской и Маши — зритель погружается в мир, где личные переживания и искусство переплетаются неразрывно. Этот спектакль — о женщине, актрисе, которая живет одновременно в реальности и на сцене, о ее таланте, радостях и горестях.

Для кого

«Театр мне, что ли, к черту послать?» станет настоящим откровением для всех, кто интересуется не только жизнью Чехова, но и внутренним миром актрисы, чьи роли остались в истории театра.

Режиссер
Нина Евдокимова
В ролях
Инесса Перелыгина-Владимирова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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