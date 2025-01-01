Спектакль Волшебник Изумрудного города

Спектакль для всей семьи в знаменитом театре Петербурга

Театр комедии имени Акимова представляет новый спектакль, созданный по мотивам знаменитой сказки Александра Волкова — «Волшебник Изумрудного города». Эта история о храбрости, смелости, честности, доброте, верности и дружбе вновь оживает на сцене, напоминая нам, что эти качества помогают преодолевать коварство и зло.

Сюжет:

Маленькую Элли и её пса Тотошку смерч уносит в Волшебную страну, где они встречают новых друзей: Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Для того чтобы вернуться домой, Элли и её спутникам предстоит обратиться за помощью к Гудвину Великому. Путешествие по дороге из жёлтого кирпича приводит их через заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых фей, в Изумрудный город, где они надеются, что всемогущий волшебник исполнит их желания.

Формат спектакля:

Жанр: Музыкально-цирковое ревю.

Музыкально-цирковое ревю. Особенности: Спектакль включает фокусы и чудеса, вдохновлённые тем, что Гудвин Великий был цирковым артистом.

Спектакль включает фокусы и чудеса, вдохновлённые тем, что Гудвин Великий был цирковым артистом. Хореография и драматургия: Драматические фрагменты будут оригинально сочетаться с хореографическими эпизодами, создавая увлекательное и динамичное представление.

Почему стоит посмотреть:

Этот спектакль станет отличным выбором для всей семьи, погружая зрителей в мир волшебства и приключений, который по-прежнему остаётся актуальным и интересным для всех поколений.