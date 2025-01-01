Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебник Изумрудного города
Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

Постановка
Театр комедии им. Акимова 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль для всей семьи в знаменитом театре Петербурга

Театр комедии имени Акимова представляет новый спектакль, созданный по мотивам знаменитой сказки Александра Волкова — «Волшебник Изумрудного города». Эта история о храбрости, смелости, честности, доброте, верности и дружбе вновь оживает на сцене, напоминая нам, что эти качества помогают преодолевать коварство и зло.

Сюжет:

Маленькую Элли и её пса Тотошку смерч уносит в Волшебную страну, где они встречают новых друзей: Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Для того чтобы вернуться домой, Элли и её спутникам предстоит обратиться за помощью к Гудвину Великому. Путешествие по дороге из жёлтого кирпича приводит их через заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых фей, в Изумрудный город, где они надеются, что всемогущий волшебник исполнит их желания.

Формат спектакля:

  • Жанр: Музыкально-цирковое ревю.
  • Особенности: Спектакль включает фокусы и чудеса, вдохновлённые тем, что Гудвин Великий был цирковым артистом.
  • Хореография и драматургия: Драматические фрагменты будут оригинально сочетаться с хореографическими эпизодами, создавая увлекательное и динамичное представление.

Почему стоит посмотреть:

Этот спектакль станет отличным выбором для всей семьи, погружая зрителей в мир волшебства и приключений, который по-прежнему остаётся актуальным и интересным для всех поколений.

Режиссер
Сергей Романюк
В ролях
Александра Дроздова
Евгения Светлая
Виктория Криулина
Стас Каблуков
Николай Колосов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽

Фотографии

Волшебник Изумрудного города

В ближайшие дни

Теремок
0+
Детский Кукольный Интерактивный
Теремок
21 сентября в 12:30 Малышок
от 750 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
10 сентября в 19:00 Легенда
Билеты
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
6+
Детский
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
7 января в 12:00 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше