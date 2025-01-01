Спектакль Волшебник Изумрудного города

Театр комедии имени Акимова представляет новый спектакль, созданный по мотивам знаменитой сказки Александра Волкова — «Волшебник Изумрудного города». Эта история о храбрости, смелости, честности, доброте, верности и дружбе вновь оживает на сцене, напоминая нам, что эти качества помогают преодолевать коварство и зло.
Сюжет:
Маленькую Элли и её пса Тотошку смерч уносит в Волшебную страну, где они встречают новых друзей: Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Для того чтобы вернуться домой, Элли и её спутникам предстоит обратиться за помощью к Гудвину Великому. Путешествие по дороге из жёлтого кирпича приводит их через заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых фей, в Изумрудный город, где они надеются, что всемогущий волшебник исполнит их желания.
Формат спектакля:
Почему стоит посмотреть:
Этот спектакль станет отличным выбором для всей семьи, погружая зрителей в мир волшебства и приключений, который по-прежнему остаётся актуальным и интересным для всех поколений.