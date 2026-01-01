Спектакль 350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025

Комедия о любви и интеллектуальных поединках в МХТ Чехова

На Малой сцене Московского Художественного театра состояится премьера спектакля по пьесе Вуди Аллена, одного из наиболее известных ироников нашего времени. Режиссер Константин Богомолов представляет комедию, наполненную остроумными диалогами и запутанными любовными отношениями.

Сюжет

История вращается вокруг преуспевающего адвоката Сэма, который решает оставить свою жену Филлис, работающую психоаналитиком. Ситуация становится еще более запутанной, когда Филлис догадывается, что Сэм уходит к её подруге Кэрол, с которой у него давно завязался роман.

Неожиданные повороты

Как это часто бывает в пьесах Вуди Аллена, события развиваются совершенно неожиданным образом. Интеллектуальные поединки между главными героями заставят зрителей смеяться и задуматься о сложностях человеческих отношений.

