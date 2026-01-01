Спектакль 350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025

350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025
Комедия Вуди Аллена в постановке Константина Богомолова
Постановка
МХТ им. Чехова 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
О спектакле

Комедия о любви и интеллектуальных поединках в МХТ Чехова

На Малой сцене Московского Художественного театра состояится премьера спектакля по пьесе Вуди Аллена, одного из наиболее известных ироников нашего времени. Режиссер Константин Богомолов представляет комедию, наполненную остроумными диалогами и запутанными любовными отношениями.

Сюжет

История вращается вокруг преуспевающего адвоката Сэма, который решает оставить свою жену Филлис, работающую психоаналитиком. Ситуация становится еще более запутанной, когда Филлис догадывается, что Сэм уходит к её подруге Кэрол, с которой у него давно завязался роман.

Неожиданные повороты

Как это часто бывает в пьесах Вуди Аллена, события развиваются совершенно неожиданным образом. Интеллектуальные поединки между главными героями заставят зрителей смеяться и задуматься о сложностях человеческих отношений.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе иронию и глубокие психологические наблюдения!

Режиссер
Константин Богомолов
В ролях
Марина Зудина
Александра Ребенок
Игорь Верник
Евгений Перевалов
Артем Соколов

Июнь
25 июня четверг
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 3500 ₽
26 июня пятница
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 4500 ₽

