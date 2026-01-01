Спектакль Большая тройка (Ялта-45)

Тайны Ялтинской конференции на сцене Малого театра

В Малом театре России зрители увидят спектакль по пьесе шведского драматурга Лукаса Свенссона. Сюжет разворачивается в 1945 году, когда три великих лидера — Сталин, Черчилль и Рузвельт — собираются в Ливадийском дворце, чтобы решить судьбу мира после разгрома фашистской Германии.

Режиссёр Андрей Житинкин отмечает: «Наш спектакль — это история страстей». Он акцентирует внимание на процессе переговоров и внутренних конфликтах этих исторических фигур. Спектакль будет интересен тем, кто ценит глубокие психологические портреты и исторические события.

Сложные переговоры и напряженные моменты

На Ялтинской конференции накал страстей достигал своего апогея. Каждый из лидеров преследовал свои интересы и представлял целые государства, что делало процесс переговоров крайне напряжённым. Ежедневно встреча находилась на грани срыва, что добавляло интриги и драматизма в события, происходившие на сцене.

Подробности и атмосфера спектакля

Глядя на действия героев, зрители смогут увидеть, как бессонные ночи и адская работа влияли на судьбоносные решения. «Им троим нужна была победа! И именно этому — Победе — посвящен наш спектакль», — подчеркивает Житинкин.

Не упустите возможность стать частью этого исторического момента и насладиться мастерством актеров, которые оживят напряженные дни Ялты на сцене Малого театра.