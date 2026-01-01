Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Большая тройка (Ялта-45)
Билеты от 1000₽
Киноафиша Большая тройка (Ялта-45)

Спектакль Большая тройка (Ялта-45)

Постановка
Малый театр России 12+
Продолжительность 130 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Тайны Ялтинской конференции на сцене Малого театра

В Малом театре России зрители увидят спектакль по пьесе шведского драматурга Лукаса Свенссона. Сюжет разворачивается в 1945 году, когда три великих лидера — Сталин, Черчилль и Рузвельт — собираются в Ливадийском дворце, чтобы решить судьбу мира после разгрома фашистской Германии.

Режиссёр Андрей Житинкин отмечает: «Наш спектакль — это история страстей». Он акцентирует внимание на процессе переговоров и внутренних конфликтах этих исторических фигур. Спектакль будет интересен тем, кто ценит глубокие психологические портреты и исторические события.

Сложные переговоры и напряженные моменты

На Ялтинской конференции накал страстей достигал своего апогея. Каждый из лидеров преследовал свои интересы и представлял целые государства, что делало процесс переговоров крайне напряжённым. Ежедневно встреча находилась на грани срыва, что добавляло интриги и драматизма в события, происходившие на сцене.

Подробности и атмосфера спектакля

Глядя на действия героев, зрители смогут увидеть, как бессонные ночи и адская работа влияли на судьбоносные решения. «Им троим нужна была победа! И именно этому — Победе — посвящен наш спектакль», — подчеркивает Житинкин.

Не упустите возможность стать частью этого исторического момента и насладиться мастерством актеров, которые оживят напряженные дни Ялты на сцене Малого театра.

Купить билет на спектакль Большая тройка (Ялта-45)

Помощь с билетами
Июнь
9 июня вторник
19:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1000 ₽

Фотографии

Большая тройка (Ялта-45) Большая тройка (Ялта-45) Большая тройка (Ялта-45) Большая тройка (Ялта-45)

В ближайшие дни

Вредные привычки
16+
Драма

Вредные привычки

1 июня в 19:00 Театр на Таганке
от 5000 ₽
Старший сын
16+
Драма

Старший сын

4 июня в 19:00 МХТ им. Чехова
от 1800 ₽
Пиковая дама
6+
Балет

Пиковая дама

3 июля в 19:00 РАМТ
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше