Спектакль Барон Мюнхаузен

Фантастические приключения знаменитого барона в кукольной постановке

Чтобы воплотить на сцене театра кукол фантастические приключения самого знаменитого барона, художник Сергей Алимов и режиссёр Екатерина Образцова придумали множество интересных решений.

Разнообразие кукол

Главного героя представляет не одна, а несколько кукол! Самая большая из них достигает полтора метра в высоту. Её руки и ноги выполнены на шарнирах, что позволяет им двигаться «как живые». Три барона Мюнхаузена созданы в технике тростевых кукол: один из них исследует снежные просторы, второй танцует на придворных балах, а третий скачет на скакуне и даже оседлает дикого вепря!

Смелый финал

В финале наш кукольный барон отважно оседлает пушечное ядро и отправляется в полёт на Луну!