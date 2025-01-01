Меню
Барон Мюнхаузен
Билеты от 400₽
Киноафиша Барон Мюнхаузен

Спектакль Барон Мюнхаузен

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Оксана Чабанюк
Продолжительность 1 час 35 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Фантастические приключения знаменитого барона в кукольной постановке 

Чтобы воплотить на сцене театра кукол фантастические приключения самого знаменитого барона, художник Сергей Алимов и режиссёр Екатерина Образцова придумали множество интересных решений.

Разнообразие кукол

Главного героя представляет не одна, а несколько кукол! Самая большая из них достигает полтора метра в высоту. Её руки и ноги выполнены на шарнирах, что позволяет им двигаться «как живые». Три барона Мюнхаузена созданы в технике тростевых кукол: один из них исследует снежные просторы, второй танцует на придворных балах, а третий скачет на скакуне и даже оседлает дикого вепря!

Смелый финал

В финале наш кукольный барон отважно оседлает пушечное ядро и отправляется в полёт на Луну!

Расписание

13 ноября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
14:00 от 400 ₽
21 ноября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
14:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽

