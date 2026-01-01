Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Scrubs Awards

"Scrubs" updates

All info
Golden Globes, USA 2007 Golden Globes, USA 2007
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2006 Golden Globes, USA 2006
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Music Direction
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more