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Golden Globes, USA 2007
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2006
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2005
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
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