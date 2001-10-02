Menu
Scrubs All seasons
Scrubs
16+
Production year
2001
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
ABC
Series rating
8.4
Rate
14
votes
8.4
IMDb
Write review
All seasons of "Scrubs"
Season 1
24 episodes
2 October 2001 - 21 May 2002
Season 2
22 episodes
26 September 2002 - 17 April 2003
Season 3
22 episodes
2 October 2003 - 4 May 2004
Season 4
25 episodes
31 August 2004 - 10 May 2005
Season 5
24 episodes
3 January 2006 - 16 May 2006
Season 6
22 episodes
30 November 2006 - 17 May 2007
Season 7
11 episodes
25 October 2007 - 8 May 2008
Season 8
19 episodes
6 January 2009 - 6 May 2009
Season 9
13 episodes
1 December 2009 - 17 March 2010
