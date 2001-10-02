Menu
Scrubs poster
Scrubs 16+
Production year 2001
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel ABC

Series rating

8.4
Rate 14 votes
8.4 IMDb
All seasons of "Scrubs"
Scrubs - Season 1 Season 1
24 episodes 2 October 2001 - 21 May 2002
 
Scrubs - Season 2 Season 2
22 episodes 26 September 2002 - 17 April 2003
 
Scrubs - Season 3 Season 3
22 episodes 2 October 2003 - 4 May 2004
 
Scrubs - Season 4 Season 4
25 episodes 31 August 2004 - 10 May 2005
 
Scrubs - Season 5 Season 5
24 episodes 3 January 2006 - 16 May 2006
 
Scrubs - Season 6 Season 6
22 episodes 30 November 2006 - 17 May 2007
 
Scrubs - Season 7 Season 7
11 episodes 25 October 2007 - 8 May 2008
 
Scrubs - Season 8 Season 8
19 episodes 6 January 2009 - 6 May 2009
 
Scrubs - Season 9 Season 9
13 episodes 1 December 2009 - 17 March 2010
 
