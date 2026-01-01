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Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Outstanding Short Form Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Individual in Animation
Winner
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Individual Achievement in Animation
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Individual Achievement in Animation
Winner
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Outstanding Short Form Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
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