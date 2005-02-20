Menu
Robot Chicken All seasons
Robot Chicken
16+
Production year
2005
Country
USA
Episode duration
15 minutes
TV channel
Adult Swim
Series rating
7.6
Rate
11
votes
7.7
IMDb
Write review
All seasons of "Robot Chicken"
Season 1
21 episodes
20 February 2005 - 25 July 2005
Season 2
21 episodes
2 April 2006 - 17 June 2007
Season 3
20 episodes
12 August 2007 - 11 October 2008
Season 4
20 episodes
7 December 2008 - 6 December 2009
Season 5
20 episodes
9 January 2011 - 15 January 2012
Season 6
21 episodes
9 September 2012 - 17 February 2013
Season 7
20 episodes
6 April 2014 - 17 August 2014
Season 8
20 episodes
25 October 2015 - 15 May 2016
Season 9
21 episodes
9 October 2017 - 22 July 2018
Season 10
20 episodes
29 September 2019 - 26 July 2020
Season 11
20 episodes
6 September 2021 - 11 April 2022
