Robot Chicken poster
Robot Chicken

Robot Chicken All seasons

Robot Chicken 16+
Production year 2005
Country USA
Episode duration 15 minutes
TV channel Adult Swim

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb
Write review
All seasons of "Robot Chicken"
Robot Chicken - Season 1 Season 1
21 episodes 20 February 2005 - 25 July 2005
 
Robot Chicken - Season 2 Season 2
21 episodes 2 April 2006 - 17 June 2007
 
Robot Chicken - Season 3 Season 3
20 episodes 12 August 2007 - 11 October 2008
 
Robot Chicken - Season 4 Season 4
20 episodes 7 December 2008 - 6 December 2009
 
Robot Chicken - Season 5 Season 5
20 episodes 9 January 2011 - 15 January 2012
 
Robot Chicken - Season 6 Season 6
21 episodes 9 September 2012 - 17 February 2013
 
Robot Chicken - Season 7 Season 7
20 episodes 6 April 2014 - 17 August 2014
 
Robot Chicken - Season 8 Season 8
20 episodes 25 October 2015 - 15 May 2016
 
Robot Chicken - Season 9 Season 9
21 episodes 9 October 2017 - 22 July 2018
 
Robot Chicken - Season 10 Season 10
20 episodes 29 September 2019 - 26 July 2020
 
Robot Chicken - Season 11 Season 11
20 episodes 6 September 2021 - 11 April 2022
 
