Kinoafisha TV Shows Deception Seasons Season 1 Episode 9

Deception 2018 episode 9 season 1

8.1 Rate
10 votes
Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
Episode description

В 1 сезоне 9 серии сериала «Хитрость» Кэмерон пытается вернуть утраченное доверие Кэй и других агентов ФБР. Чтобы восстановить свою репутацию в глазах федералов, иллюзионист берется за расследование запутанного дела, жертвой в котором стал полицейский. Страж порядка утверждает, что на его глазах произошло убийство. Вот только когда он попытался вмешаться, неизвестные преступники напали и на него. Полицейский потерял сознание, а когда очнулся, на месте не было никаких следов преступления, даже трупа. С помощью Кэй иллюзионисту удается распутать это дело и найти злоумышленника. Как оказалось, за убийством стоял офицер отдела по борьбе с наркотиками, который через посредников реализовывал запрещенные вещества. 

Тем временем Гюнтер пытается разгадать загадку дедушки Кэмерона – Алистера Блэка. Поиски приводят его в подвал, где обнаруживается потайная комната. Ошеломленный Гюнтер понимает, что его находки могут обернуться для Блэка новыми неприятностями. Джонатан возвращается в тюрьму, где не очень-то рады его сотрудничеству с федералами. На него совершают покушение, но парню удается остаться в живых. Затем Джонатана обвиняют в убийстве одного из заключенных. 
 

