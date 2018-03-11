В 1 сезоне 9 серии сериала «Хитрость» Кэмерон пытается вернуть утраченное доверие Кэй и других агентов ФБР. Чтобы восстановить свою репутацию в глазах федералов, иллюзионист берется за расследование запутанного дела, жертвой в котором стал полицейский. Страж порядка утверждает, что на его глазах произошло убийство. Вот только когда он попытался вмешаться, неизвестные преступники напали и на него. Полицейский потерял сознание, а когда очнулся, на месте не было никаких следов преступления, даже трупа. С помощью Кэй иллюзионисту удается распутать это дело и найти злоумышленника. Как оказалось, за убийством стоял офицер отдела по борьбе с наркотиками, который через посредников реализовывал запрещенные вещества.

Тем временем Гюнтер пытается разгадать загадку дедушки Кэмерона – Алистера Блэка. Поиски приводят его в подвал, где обнаруживается потайная комната. Ошеломленный Гюнтер понимает, что его находки могут обернуться для Блэка новыми неприятностями. Джонатан возвращается в тюрьму, где не очень-то рады его сотрудничеству с федералами. На него совершают покушение, но парню удается остаться в живых. Затем Джонатана обвиняют в убийстве одного из заключенных.

