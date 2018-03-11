Menu
Kinoafisha TV Shows Deception Seasons Season 1 Episode 5

Deception 2018 episode 5 season 1

8.0 Rate
10 votes
Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
Episode description

В 1 сезоне 5 серии сериала «Хитрость» художник по фамилии Бишоп удивляет жителей Нью-Йорка яркими произведениями стрит-арта. Его последнее творение располагается напротив старинного собора, где по странному стечению обстоятельств вскоре было украдено витражное окно. Кэмерон и Кэй подозревают, что между Бишопом и похитителями витража существует какая-то связь. Им удается выяснить, что у уличного художника был конкурент по фамилии Свитч. Встретившись с ним, напарники узнают, что Свитч не общался с Бишопом уже много лет. Однако мужчина вспомнил еще об одном художнике, который таинственно исчез после того, как негативно высказался в адрес произведений Бишопа. 

Кэмерон считает, что Бишоп связан с незнакомкой, подставившей его брата. В свою очередь, Джонатан высказывает предположение, что в своих рисунках уличный художник шифрует послания для своих подельников. Так они могут узнать, где и когда произойдет следующее ограбление. Блэк и агенты ФБР находят свидетеля, который рассказывает о том, как действует Бишоп. Кэмерон застает художника врасплох и выясняет, что на самом деле Бишоп – это Свитч. Преступнику удается сбежать, однако теперь Блэк уверен, что это дело связано со страдающей гетерохромией незнакомкой. 
 

