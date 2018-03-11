В 1 сезоне 5 серии сериала «Хитрость» художник по фамилии Бишоп удивляет жителей Нью-Йорка яркими произведениями стрит-арта. Его последнее творение располагается напротив старинного собора, где по странному стечению обстоятельств вскоре было украдено витражное окно. Кэмерон и Кэй подозревают, что между Бишопом и похитителями витража существует какая-то связь. Им удается выяснить, что у уличного художника был конкурент по фамилии Свитч. Встретившись с ним, напарники узнают, что Свитч не общался с Бишопом уже много лет. Однако мужчина вспомнил еще об одном художнике, который таинственно исчез после того, как негативно высказался в адрес произведений Бишопа.

Кэмерон считает, что Бишоп связан с незнакомкой, подставившей его брата. В свою очередь, Джонатан высказывает предположение, что в своих рисунках уличный художник шифрует послания для своих подельников. Так они могут узнать, где и когда произойдет следующее ограбление. Блэк и агенты ФБР находят свидетеля, который рассказывает о том, как действует Бишоп. Кэмерон застает художника врасплох и выясняет, что на самом деле Бишоп – это Свитч. Преступнику удается сбежать, однако теперь Блэк уверен, что это дело связано со страдающей гетерохромией незнакомкой.

