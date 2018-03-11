В 1 сезоне 2 серии сериала «Хитрость» в Нью-Йорке происходит загадочное убийство. Во время утренней пробежки на мужчину нападает неизвестный с водяным пистолетом. Он брызгает жертве в лицо неизвестным ядовитым веществом, после чего мужчина умирает. Несмотря на то, что руководство ФБР отнеслось к предложению Блэка скептически, иллюзионист появляется на месте преступления, желая помочь. Агента ФБР Кэй Дэниелс присутствие фокусника раздражает, однако она позволяет ему остаться, когда Кэмерон заявляет, что преступление было организовано как шоу.

Позже выясняется, что Блэк был прав. Когда они находят первого убийцу, тот признается, что считал свой поступок частью срежиссированного представления и понятия не имел, что жертва умрет. ФБР становится известно, что за загадочными преступлениями стоит русская мафия. Под предлогом участия в реалити-шоу преступники вербуют туристов, чтобы заставить их убивать людей. Кэмерону приходит в голову мысль поймать мафиози на их же крючок – посредством иллюзии. С помощью фокусника агенты ФБР успешно раскрывают дело, а руководство бюро расследований предлагает ему присоединиться к команде. Тем временем Кэй пытается найти лазейки, чтобы помочь Джонатану.

