Kinoafisha TV Shows Deception Seasons Season 1 Episode 2

Deception 2018 episode 2 season 1

7.9 Rate
10 votes
Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
В 1 сезоне 2 серии сериала «Хитрость» в Нью-Йорке происходит загадочное убийство. Во время утренней пробежки на мужчину нападает неизвестный с водяным пистолетом. Он брызгает жертве в лицо неизвестным ядовитым веществом, после чего мужчина умирает. Несмотря на то, что руководство ФБР отнеслось к предложению Блэка скептически, иллюзионист появляется на месте преступления, желая помочь. Агента ФБР Кэй Дэниелс присутствие фокусника раздражает, однако она позволяет ему остаться, когда Кэмерон заявляет, что преступление было организовано как шоу. 

Позже выясняется, что Блэк был прав. Когда они находят первого убийцу, тот признается, что считал свой поступок частью срежиссированного представления и понятия не имел, что жертва умрет. ФБР становится известно, что за загадочными преступлениями стоит русская мафия. Под предлогом участия в реалити-шоу преступники вербуют туристов, чтобы заставить их убивать людей. Кэмерону приходит в голову мысль поймать мафиози на их же крючок – посредством иллюзии. С помощью фокусника агенты ФБР успешно раскрывают дело, а руководство бюро расследований предлагает ему присоединиться к команде. Тем временем Кэй пытается найти лазейки, чтобы помочь Джонатану.   
 

