Kinoafisha TV Shows Deception Seasons Season 1 Episode 10

Deception 2018 episode 10 season 1

8.0 Rate
10 votes
Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
В 1 сезоне 10 серии сериала «Хитрость» Кэмерон и агенты ФБР расследуют убийство Эрни Аргуса. Парень вел видеоблог на YouTube, где рассказывал подписчикам о теориях заговора и тайных обществах. Эрни обещает аудитории, что в следующем выпуске их ждет нечто особенное, однако в тот же вечер погибает в собственной машине от взрыва. Обыскивая квартиру погибшего, Кэмерон находит кассету с любопытным видео. Оказывается, Эрни узнал о существовании тайного общества “Корвус Вейл» и снял на камеру один из их ритуалов. Группа людей, чьи лица скрыты под капюшонами, собираются казнить девушку. 

Кэй замечает связь между “Корвус Вейл» и астронавтом Брюсом Коннорсом, которого в свое время преследовал Эрни. На руке одного из участников ритуала надеты часы, которые могут быть только у астронавтов. Кэмерону удается проникнуть в дом, где проходят собрания тайного общества. Там иллюзионист знакомится с Коннорсом и узнает, что его дед, Алистер Блэк, принадлежал к братству “Корвус Вейл». Также он выясняет, кто именно из участников тайного общества убил Эрни. Тем временем руководство тюрьмы пытается заставить Джонатана взять на себя вину за убийство заключенного. Парень обращается за помощью в ФБР. 
 

