В 1 сезоне 10 серии сериала «Хитрость» Кэмерон и агенты ФБР расследуют убийство Эрни Аргуса. Парень вел видеоблог на YouTube, где рассказывал подписчикам о теориях заговора и тайных обществах. Эрни обещает аудитории, что в следующем выпуске их ждет нечто особенное, однако в тот же вечер погибает в собственной машине от взрыва. Обыскивая квартиру погибшего, Кэмерон находит кассету с любопытным видео. Оказывается, Эрни узнал о существовании тайного общества “Корвус Вейл» и снял на камеру один из их ритуалов. Группа людей, чьи лица скрыты под капюшонами, собираются казнить девушку.

Кэй замечает связь между “Корвус Вейл» и астронавтом Брюсом Коннорсом, которого в свое время преследовал Эрни. На руке одного из участников ритуала надеты часы, которые могут быть только у астронавтов. Кэмерону удается проникнуть в дом, где проходят собрания тайного общества. Там иллюзионист знакомится с Коннорсом и узнает, что его дед, Алистер Блэк, принадлежал к братству “Корвус Вейл». Также он выясняет, кто именно из участников тайного общества убил Эрни. Тем временем руководство тюрьмы пытается заставить Джонатана взять на себя вину за убийство заключенного. Парень обращается за помощью в ФБР.

