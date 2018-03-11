Menu
Kinoafisha TV Shows Deception Seasons Season 1 Episode 1

Deception 2018 episode 1 season 1

7.9 Rate
10 votes
Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
Episode description

В 1 сезоне 1 серии сериала «Хитрость» карьера Кэмерона Блэка, известного фокусника и иллюзиониста, рушится в одно мгновение – зрителям становится известно о существовании его брата-близнеца Джонатана. Брат фокусника попадает в автокатастрофу и становится фигурантом резонансного дела – его обвиняют в гибели пассажирки. Джонатан уверен, что его подставили, потому что у девушки, которая должна была находиться вместе с ним в машине, была гетерохромия. Однако у реальной жертвы ее нет. У Кэмерона нет причин не верить своему брату, поэтому он решает разыскать таинственную незнакомку и вытащить Джонатана из тюрьмы.

В новостях Блэк видит сюжет о том, что сотрудники ФБР упустили известного мафиози – его частный самолет якобы взорвался в ангаре. Однако Кэмерон понимает, что на самом деле это была иллюзия – неизвестный фокусник, используя методы самого Блэка, помог наркобарону вывести самолет за пределы ангара. Тогда иллюзионист предлагает ФБР взаимовыгодное сотрудничество: он поможет найти и поймать мафиози, а федералы восстановят доброе имя его брата-близнеца. Во время осмотра ангара Кэмерон находит телефон. Выясняется, что помощником наркобарона была та самая незнакомка, которая подставила Джонатана.  

