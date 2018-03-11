В 1 сезоне 1 серии сериала «Хитрость» карьера Кэмерона Блэка, известного фокусника и иллюзиониста, рушится в одно мгновение – зрителям становится известно о существовании его брата-близнеца Джонатана. Брат фокусника попадает в автокатастрофу и становится фигурантом резонансного дела – его обвиняют в гибели пассажирки. Джонатан уверен, что его подставили, потому что у девушки, которая должна была находиться вместе с ним в машине, была гетерохромия. Однако у реальной жертвы ее нет. У Кэмерона нет причин не верить своему брату, поэтому он решает разыскать таинственную незнакомку и вытащить Джонатана из тюрьмы.

В новостях Блэк видит сюжет о том, что сотрудники ФБР упустили известного мафиози – его частный самолет якобы взорвался в ангаре. Однако Кэмерон понимает, что на самом деле это была иллюзия – неизвестный фокусник, используя методы самого Блэка, помог наркобарону вывести самолет за пределы ангара. Тогда иллюзионист предлагает ФБР взаимовыгодное сотрудничество: он поможет найти и поймать мафиози, а федералы восстановят доброе имя его брата-близнеца. Во время осмотра ангара Кэмерон находит телефон. Выясняется, что помощником наркобарона была та самая незнакомка, которая подставила Джонатана.