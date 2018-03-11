В 1 сезоне 11 серии сериала «Хитрость» Кэмерон и его коллеги из ФБР берутся за расследование кражи, произошедшей в одной из секретных лабораторий. Сотрудница по имени Энн похитила уникальную разработку – устройство, которое способно блокировать любые системы безопасности. Прибывший на место преступления иллюзионист выясняет, каким способом девушке удалось пронести в лабораторию оружие, а также высказывает предположение, куда она могла направиться. Вскоре выясняется, что этим делом заняты не только федералы – идя по следу Энн, Кэмерон и Кэй сталкиваются с сотрудниками ЦРУ. Среди них оказывается бывший парень Кэй, Айзек Уокер. Он отстраняет Блэка от расследования.

Во время допроса Айзек и Кэй пытаются выяснить у подозреваемой, каков был ее план. В ответ Энн называет только два слова: “Красный кардинал». Уокер явно понимает, о чем идет речь, но делиться информацией с Кэй не собирается. Когда девушка рассказывает о происходящем Блэку, тот высказывает предположение, что Энн намеренно позволила себя арестовать. Вскоре преступница сбегает, чтобы выкрасть у ЦРУ файл под названием “Красный кардинал». С помощью трюков Кэмерону удается остановить девушку. Тем временем Джонатан изучает материалы своего дела и обнаруживает, что одна из страниц была подделана. Чтобы получить доступ к оригиналу документа, парень просит Дину достать пропуск Майка.

