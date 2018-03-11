Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Deception Seasons Season 1 Episode 8

Deception 2018 episode 8 season 1

8.6 Rate
10 votes
Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
Episode description

В 1 сезоне 8 серии сериала «Хитрость» события предыдущей серии показаны с точки зрения Кэмерона. Загадочная незнакомка, отличительной чертой которой является гетерохромия, похищает иллюзиониста. Она знакомит Блэка с участниками своей команды и рассказывает, что вместе они готовятся к краже бриллианта. Затем незнакомка предлагает Кэмерону присоединиться к грядущей операции, но фокусник отказывается. Тогда девушка демонстрирует ему видеозапись, которая доказывает, что Джонатан не виновен в автокатастрофе. Если Кэмерон поможет украсть бриллиант, ролик попадет в руки федератов, и брат-близнец окажется на свободе.

Блэку ничего не остается, как согласиться с требованиями незнакомки. Позже иллюзионист, блуждая по помещениям, становится свидетелем того, как его похитительница пытается восстановить старый снимок. На фотографии изображено несколько человек, в числе которых дед Джонатана и Кэмерона – Алистер Блэк. Иллюзионист хочет выяснить, что связывало его предка с незнакомцами. Между тем наступает день, когда должна состояться кража. Вместе со своими спутниками Кэмерон отправляется на аукцион, но тщательно продуманный план проваливается, когда на торгах появляются федералы… 
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Est tolko MiG
Est tolko MiG 7 comments
Zootopia 2
Zootopia 2 18 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 21 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more