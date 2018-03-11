В 1 сезоне 8 серии сериала «Хитрость» события предыдущей серии показаны с точки зрения Кэмерона. Загадочная незнакомка, отличительной чертой которой является гетерохромия, похищает иллюзиониста. Она знакомит Блэка с участниками своей команды и рассказывает, что вместе они готовятся к краже бриллианта. Затем незнакомка предлагает Кэмерону присоединиться к грядущей операции, но фокусник отказывается. Тогда девушка демонстрирует ему видеозапись, которая доказывает, что Джонатан не виновен в автокатастрофе. Если Кэмерон поможет украсть бриллиант, ролик попадет в руки федератов, и брат-близнец окажется на свободе.

Блэку ничего не остается, как согласиться с требованиями незнакомки. Позже иллюзионист, блуждая по помещениям, становится свидетелем того, как его похитительница пытается восстановить старый снимок. На фотографии изображено несколько человек, в числе которых дед Джонатана и Кэмерона – Алистер Блэк. Иллюзионист хочет выяснить, что связывало его предка с незнакомцами. Между тем наступает день, когда должна состояться кража. Вместе со своими спутниками Кэмерон отправляется на аукцион, но тщательно продуманный план проваливается, когда на торгах появляются федералы…

