В 1 сезоне 12 серии сериала «Хитрость» выясняется, что из хранилища улик ФБР исчез бриллиант “Рысь». При этом кражу совершил человек, воспользовавшийся пропуском Майка. Дине приходится признаться руководству, что это она взяла пропуск коллеги для того, чтобы помочь Джонатану. Но, похоже, их обоих использовала в своих целях таинственная незнакомка. Тем временем Кэмерон расследует ограбление банка. Преступник устроил в хранилище пожар, а затем скрылся с деньгами. На первый взгляд все выглядит вполне прозаично, но иллюзионист подозревает, что дело не обошлось без тщательно продуманного и организованного трюка.

Удается установить, что похищенная ячейка принадлежала Уильяму Арчилу, первоклассному грабителю. Однако у него была и вторая ячейка в одном из банков Нью-Йорка. Кэмерон и Кэй предполагают, что вскоре таинственная незнакомка совершит налет и на это хранилище. Агенты ФБР разрабатывают операцию по поимке преступницы, но все планы идут насмарку. Тем временем незнакомка навещает Джонатана в тюрьме. Она разыскивает последний артефакт, который, по всей вероятности, находится у Кэмерона. Однако для решения загадки девушке необходимы оба брата-близнеца.