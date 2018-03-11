Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Deception Seasons Season 1 Episode 12

Deception 2018 episode 12 season 1

8.5 Rate
10 votes
Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
Episode description

В 1 сезоне 12 серии сериала «Хитрость» выясняется, что из хранилища улик ФБР исчез бриллиант “Рысь». При этом кражу совершил человек, воспользовавшийся пропуском Майка. Дине приходится признаться руководству, что это она взяла пропуск коллеги для того, чтобы помочь Джонатану. Но, похоже, их обоих использовала в своих целях таинственная незнакомка. Тем временем Кэмерон расследует ограбление банка. Преступник устроил в хранилище пожар, а затем скрылся с деньгами. На первый взгляд все выглядит вполне прозаично, но иллюзионист подозревает, что дело не обошлось без тщательно продуманного и организованного трюка.

Удается установить, что похищенная ячейка принадлежала Уильяму Арчилу, первоклассному грабителю. Однако у него была и вторая ячейка в одном из банков Нью-Йорка. Кэмерон и Кэй предполагают, что вскоре таинственная незнакомка совершит налет и на это хранилище. Агенты ФБР разрабатывают операцию по поимке преступницы, но все планы идут насмарку. Тем временем незнакомка навещает Джонатана в тюрьме. Она разыскивает последний артефакт, который, по всей вероятности, находится у Кэмерона. Однако для решения загадки девушке необходимы оба брата-близнеца.  

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Est tolko MiG
Est tolko MiG 7 comments
Zootopia 2
Zootopia 2 18 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 21 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more