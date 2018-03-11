В 1 сезоне 7 серии сериала «Хитрость» Кэмерона похищают. Понимая, что спасти его может только другой иллюзионист, Кэй решает временно освободить из-под стражи Джонатана. Он считает, что исчезновение брата связано с таинственной незнакомкой. Следы приводят ФБР на популярный квест под названием “Октагон». Перед началом квеста организаторы по громкой связи зачитывают участникам правила, в этот момент Джонатан узнает голос той девушки, которую он разыскивает. Разгадывая загадки квеста, парень постепенно продвигается к финальному, самому сложному заданию. Справившись с ним, Джонатан понимает, что это была ловушка – в комнате его ожидает та самая незнакомка. Ей удается сбежать и от Джонатана, и от агентов ФБР.

Федералам удается выяснить, что последняя загадка была ключом к похищению бриллианта под названием “Рысь» из коллекции Рокфеллеров. Скорее всего, Кэмерона похитили, чтобы заставить его украсть драгоценный камень во время аукциона. Кэй и Джонатан отправляются на торги, чтобы предотвратить преступление. Джонатану снова предстоит столкнуться лицом к лицу с загадочной незнакомкой, а также убедиться в том, что его брат-близнец причастен к краже бриллианта...

