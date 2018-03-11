Menu
Kinoafisha TV Shows Deception Seasons Season 1 Episode 7

Deception 2018 episode 7 season 1

8.7 Rate
10 votes
Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
Episode description

В 1 сезоне 7 серии сериала «Хитрость» Кэмерона похищают. Понимая, что спасти его может только другой иллюзионист, Кэй решает временно освободить из-под стражи Джонатана. Он считает, что исчезновение брата связано с таинственной незнакомкой. Следы приводят ФБР на популярный квест под названием “Октагон». Перед началом квеста организаторы по громкой связи зачитывают участникам правила, в этот момент Джонатан узнает голос той девушки, которую он разыскивает. Разгадывая загадки квеста, парень постепенно продвигается к финальному, самому сложному заданию. Справившись с ним, Джонатан понимает, что это была ловушка – в комнате его ожидает та самая незнакомка. Ей удается сбежать и от Джонатана, и от агентов ФБР. 

Федералам удается выяснить, что последняя загадка была ключом к похищению бриллианта под названием “Рысь» из коллекции Рокфеллеров. Скорее всего, Кэмерона похитили, чтобы заставить его украсть драгоценный камень во время аукциона. Кэй и Джонатан отправляются на торги, чтобы предотвратить преступление. Джонатану снова предстоит столкнуться лицом к лицу с загадочной незнакомкой, а также убедиться в том, что его брат-близнец причастен к краже бриллианта... 
 

