В 1 сезоне 4 серии сериала «Хитрость» Кэмерон и агенты ФБР расследуют убийство гадалки по имени Ирэн, тело которой было обнаружено в Чайнатауне. Кэмерон убежден, что у предсказательницы наверняка была помощница, а значит, она должна быть в курсе, кто и почему желал Ирэн зла. Вскоре федералам удается найти такую ценную свидетельницу – ею оказывается близкая подруга гадалки Вивиан Сун. Девушка признается, что до того, как она начала сотрудничать с Ирэн, ее основным работодателем был торговец недвижимостью Миллер Маккензи. Однако ФБР быстро выходит на след мужчины и выясняет, что на самом деле он занимается международной торговлей оружием.

Совместно с контрразведкой федералы разрабатывают операцию по поимке дельца. Согласно плану, Вивиан Сун должна вернуться в команду Маккензи и принять участие в очередной фиктивной сделке. При этом выясняется, что торговец оружием, выросший в Гонконге – человек весьма суеверный. Для того, чтобы заключить сделку, ему необходимо доброе предзнаменование. Если знака судьбы не будет, сделка может сорваться. Эту часть операции берут на себя Кэмерон Блэк и его помощники. Пока иллюзионист помогает ФБР в поимке преступника, его брат-близнец Джонатан помогает сбежать заключенному по прозвищу Доллар.

