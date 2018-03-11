Menu
Deception

Deception 2018 episode 4 season 1

Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
В 1 сезоне 4 серии сериала «Хитрость» Кэмерон и агенты ФБР расследуют убийство гадалки по имени Ирэн, тело которой было обнаружено в Чайнатауне. Кэмерон убежден, что у предсказательницы наверняка была помощница, а значит, она должна быть в курсе, кто и почему желал Ирэн зла. Вскоре федералам удается найти такую ценную свидетельницу – ею оказывается близкая подруга гадалки Вивиан Сун. Девушка признается, что до того, как она начала сотрудничать с Ирэн, ее основным работодателем был торговец недвижимостью Миллер Маккензи. Однако ФБР быстро выходит на след мужчины и выясняет, что на самом деле он занимается международной торговлей оружием. 

Совместно с контрразведкой федералы разрабатывают операцию по поимке дельца. Согласно плану, Вивиан Сун должна вернуться в команду Маккензи и принять участие в очередной фиктивной сделке. При этом выясняется, что торговец оружием, выросший в Гонконге – человек весьма суеверный. Для того, чтобы заключить сделку, ему необходимо доброе предзнаменование. Если знака судьбы не будет, сделка может сорваться. Эту часть операции берут на себя Кэмерон Блэк и его помощники. Пока иллюзионист помогает ФБР в поимке преступника, его брат-близнец Джонатан помогает сбежать заключенному по прозвищу Доллар. 
 

