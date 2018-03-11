Menu
Kinoafisha TV Shows Deception Seasons Season 1 Episode 6

Deception 2018 episode 6 season 1

7.8 Rate
10 votes
Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
Episode description

В 1 сезоне 6 серии сериала «Хитрость» в жизни бывшей подружки Кэмерона, модели Лекси Симон, происходит что-то странное. На ее телохранителя было совершено нападение. Кэй предполагает, что это обычное ограбление, однако иллюзионист считает, что жертвой должна была стать сама Лекси. Блэк подозревает, что к преступлению причастна Адди, пиар-агент модели, которая всегда в курсе местонахождения подопечной. Вместе с Кэй он приезжает в студию, чтобы побеседовать с Адди. Во время фотосессии внезапно выключается свет, а когда вновь появляется, выясняется, что Лекси исчезла. Кэмерон уверен, что это был трюк, выполненный искусным иллюзионистом.

Агенты ФБР решают пообщаться с нынешним бойфрендом Лекси, Рейвом, владельцем крупной компании. Выясняется, что сейчас Рев и его корпорация занимаются уникальной разработкой, в обмен на данные о которой похитители готовы вернуть Лекси. Проблема в том, что разработка пока находится на стадии эксперимента, и нельзя гарантировать, что она по-настоящему работает. С помощью иллюзий Кэмерону предстоит убедить преступников, что технология существует в реальности, и спасти Лекси. Выясняется, что фокусник по-прежнему испытывает чувства к своей бывшей девушке.  
 

