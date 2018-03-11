В 1 сезоне 6 серии сериала «Хитрость» в жизни бывшей подружки Кэмерона, модели Лекси Симон, происходит что-то странное. На ее телохранителя было совершено нападение. Кэй предполагает, что это обычное ограбление, однако иллюзионист считает, что жертвой должна была стать сама Лекси. Блэк подозревает, что к преступлению причастна Адди, пиар-агент модели, которая всегда в курсе местонахождения подопечной. Вместе с Кэй он приезжает в студию, чтобы побеседовать с Адди. Во время фотосессии внезапно выключается свет, а когда вновь появляется, выясняется, что Лекси исчезла. Кэмерон уверен, что это был трюк, выполненный искусным иллюзионистом.

Агенты ФБР решают пообщаться с нынешним бойфрендом Лекси, Рейвом, владельцем крупной компании. Выясняется, что сейчас Рев и его корпорация занимаются уникальной разработкой, в обмен на данные о которой похитители готовы вернуть Лекси. Проблема в том, что разработка пока находится на стадии эксперимента, и нельзя гарантировать, что она по-настоящему работает. С помощью иллюзий Кэмерону предстоит убедить преступников, что технология существует в реальности, и спасти Лекси. Выясняется, что фокусник по-прежнему испытывает чувства к своей бывшей девушке.

