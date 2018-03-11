Menu
Kinoafisha TV Shows Deception Seasons Season 1 Episode 3

Deception 2018 episode 3 season 1

8.1 Rate
10 votes
Pilot
Season 1 / Episode 1 11 March 2018
Forced Perspective
Season 1 / Episode 2 18 March 2018
Escapology
Season 1 / Episode 3 25 March 2018
Divination
Season 1 / Episode 4 1 April 2018
Masking
Season 1 / Episode 5 8 April 2018
Black Art
Season 1 / Episode 6 22 April 2018
Sacrifice 99 to Fool One
Season 1 / Episode 7 24 April 2018
Multiple Outs
Season 1 / Episode 8 29 April 2018
Getting Away Clean
Season 1 / Episode 9 6 May 2018
The Unseen Hand
Season 1 / Episode 10 13 May 2018
Loading Up
Season 1 / Episode 11 20 May 2018
Code Act
Season 1 / Episode 12 27 May 2018
Transposition
Season 1 / Episode 13 27 May 2018
Episode description

В 1 сезоне 3 серии сериала «Хитрость» действие разворачивается в одном из музеев Нью-Йорка. Неизвестный мужчина берет в заложники девушку-экскурсовода по имени Джоан и угрожает взорвать галерею. Однако преступник обещает, что дело решится мирно, если он получит 120 миллионов долларов. С помощью камер он следит за тем, чтобы никто посторонний не вошел в здание. ФБР пытается установить личность террориста и выяснить, как можно незаметно попасть в стены музея. Выясняется, что тайком проникнуть в галерею за все это время смог только один человек, сейчас он отбывает наказание в той же тюрьме, что и Джонатан. Блэк рассказывает брату о заложнице и просит его помощи.

Джонатан узнает у заключенного необходимую информацию. Благодаря трюку с зеркалом Блэку удается войти в музей. Джоан и картины спасены, однако преступник по-прежнему остается на свободе. Федералы отслеживают местонахождение террориста, но когда они приезжают на квартиру, обнаруживают там мертвое тело. Кэй предполагает, что этот человек был сотрудником музея и погиб от рук организатора операции. После череды приключений Блэк находит настоящего преступника. Им оказывается сын одного из владельцев картин. 
 

