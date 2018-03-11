В 1 сезоне 3 серии сериала «Хитрость» действие разворачивается в одном из музеев Нью-Йорка. Неизвестный мужчина берет в заложники девушку-экскурсовода по имени Джоан и угрожает взорвать галерею. Однако преступник обещает, что дело решится мирно, если он получит 120 миллионов долларов. С помощью камер он следит за тем, чтобы никто посторонний не вошел в здание. ФБР пытается установить личность террориста и выяснить, как можно незаметно попасть в стены музея. Выясняется, что тайком проникнуть в галерею за все это время смог только один человек, сейчас он отбывает наказание в той же тюрьме, что и Джонатан. Блэк рассказывает брату о заложнице и просит его помощи.

Джонатан узнает у заключенного необходимую информацию. Благодаря трюку с зеркалом Блэку удается войти в музей. Джоан и картины спасены, однако преступник по-прежнему остается на свободе. Федералы отслеживают местонахождение террориста, но когда они приезжают на квартиру, обнаруживают там мертвое тело. Кэй предполагает, что этот человек был сотрудником музея и погиб от рук организатора операции. После череды приключений Блэк находит настоящего преступника. Им оказывается сын одного из владельцев картин.

