В 1-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Джон Келли и Энди Сиповиц служат в пятнадцатом полицейском участке Нью-Йорка. Сиповиц является старшим сотрудником, но его пристрастие к выпивке может серьезно навредить его дальнейшей карьере. Келли от всей души любит своего напарника, но безответственность Сиповица все чаще становится поводом для конфликта. Сиповиц даже стал главным подозреваемым в деле, связанном с дракой и оскорблениями. После того как с него сняли обвинения, он решил взяться за ум, отказаться от алкоголя и сохранить работу. Вместе детективов ожидает немало интригующих расследований.