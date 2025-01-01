Menu
NYPD Blue 1993 - 2005 season 1

NYPD Blue season 1 poster
NYPD Blue 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 1993
Production year 1993
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"NYPD Blue" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Джон Келли и Энди Сиповиц служат в пятнадцатом полицейском участке Нью-Йорка. Сиповиц является старшим сотрудником, но его пристрастие к выпивке может серьезно навредить его дальнейшей карьере. Келли от всей души любит своего напарника, но безответственность Сиповица все чаще становится поводом для конфликта. Сиповиц даже стал главным подозреваемым в деле, связанном с дракой и оскорблениями. После того как с него сняли обвинения, он решил взяться за ум, отказаться от алкоголя и сохранить работу. Вместе детективов ожидает немало интригующих расследований.

7.8 IMDb
"NYPD Blue" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Pilot
Season 1 Episode 1
21 September 1993
4B or Not 4B
Season 1 Episode 2
28 September 1993
Brown Appetit
Season 1 Episode 3
5 October 1993
True Confessions
Season 1 Episode 4
12 October 1993
Emission Accomplished
Season 1 Episode 5
19 October 1993
Personal Foul
Season 1 Episode 6
26 October 1993
NYPD Lou
Season 1 Episode 7
2 November 1993
Tempest in a C-Cup
Season 1 Episode 8
16 November 1993
Ice Follies
Season 1 Episode 9
30 November 1993
Oscar, Meyer, Weiner
Season 1 Episode 10
7 December 1993
From Hare to Eternity
Season 1 Episode 11
14 December 1993
Up on the Roof
Season 1 Episode 12
4 January 1994
Abandando Abandoned
Season 1 Episode 13
11 January 1994
Jumpin' Jack Fleishman
Season 1 Episode 14
18 January 1994
Steroid Roy
Season 1 Episode 15
8 February 1994
A Sudden Fish
Season 1 Episode 16
15 February 1994
Black Men Can Jump
Season 1 Episode 17
1 March 1994
Zeppo Marks Brothers
Season 1 Episode 18
22 March 1994
Serge the Concierge
Season 1 Episode 19
29 March 1994
Good Time Charlie
Season 1 Episode 20
3 May 1994
Guns 'n Rosaries
Season 1 Episode 21
10 May 1994
Rockin' Robin
Season 1 Episode 22
17 May 1994
