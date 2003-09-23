Menu
NYPD Blue 1993 - 2005 season 11

Season premiere 23 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"NYPD Blue" season 11 description

В 11-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» детективы расследуют убийство мужчины, брат которого является сексуальным маньяком. Когда начинается суд над капитаном Фрейкером, Сиповиц беспокоится, что его собственные показания могут разрушить стратегию обвинения. Затем Сиповиц и Кларк расследуют гибель трансвестита, у которого, по словам друга, были отношения с женатым мужчиной. Тем временем Родригес дает показания на судебном слушании по делу Фракера. Женщина сообщает, что ее супруг пропал без вести, но Сиповиц и Кларк подозревают, что она не до конца откровенна с ними. Фракер дает показания в суде.

7.8 IMDb
"NYPD Blue" season 11 list of episodes. TV series release schedule
Frickin' Fraker
Season 11 Episode 1
23 September 2003
Your Bus, Ted
Season 11 Episode 2
30 September 2003
Shear Stupidity
Season 11 Episode 3
7 October 2003
Porn Free
Season 11 Episode 4
14 October 2003
Keeping Abreast
Season 11 Episode 5
21 October 2003
Andy Appleseed
Season 11 Episode 6
28 October 2003
It's to Die For
Season 11 Episode 7
4 November 2003
And the Wenner Is...
Season 11 Episode 8
18 November 2003
Only Schmucks Pay Income Tax
Season 11 Episode 9
25 November 2003
You Da Bomb
Season 11 Episode 10
10 February 2004
Passing the Stone
Season 11 Episode 11
17 February 2004
Chatty Chatty Bang Bang
Season 11 Episode 12
2 March 2004
Take My Wife, Please
Season 11 Episode 13
9 March 2004
Colonel Knowledge
Season 11 Episode 14
16 March 2004
Old Yeller
Season 11 Episode 15
23 March 2004
On the Fence
Season 11 Episode 16
30 March 2004
In Goddess We Trussed
Season 11 Episode 17
6 April 2004
The Brothers Grim
Season 11 Episode 18
13 April 2004
Peeler? I Hardly Knew Her
Season 11 Episode 19
20 April 2004
Traylor Trash
Season 11 Episode 20
27 April 2004
What's Your Poison?
Season 11 Episode 21
4 May 2004
Who's Your Daddy?
Season 11 Episode 22
11 May 2004
