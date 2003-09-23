В 11-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» детективы расследуют убийство мужчины, брат которого является сексуальным маньяком. Когда начинается суд над капитаном Фрейкером, Сиповиц беспокоится, что его собственные показания могут разрушить стратегию обвинения. Затем Сиповиц и Кларк расследуют гибель трансвестита, у которого, по словам друга, были отношения с женатым мужчиной. Тем временем Родригес дает показания на судебном слушании по делу Фракера. Женщина сообщает, что ее супруг пропал без вести, но Сиповиц и Кларк подозревают, что она не до конца откровенна с ними. Фракер дает показания в суде.