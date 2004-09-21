В 12-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» у команды появляется новый руководитель, пришедший из ОВР с поручением навести порядок в отряде. Сиповиц получает по почте дохлую крысу. Кларк сходит с ума. Врача находят мертвым. Это дело связано с мужчиной, который сменил пол. Также детективы расследуют гибель беременной женщины, которая имеет отношение к афере с усыновлением. Медавой и Джонс беседуют с другой женщиной, которая утверждает, что нападавший в маске украл у нее ценное кольцо. Незнакомец следит за Тео, когда тот идет домой после школьных занятий. Свидание Кларка с подозреваемым в убийстве должно развалить линию обвинения.