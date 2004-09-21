Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

NYPD Blue 1993 - 2005, season 12

NYPD Blue season 12 poster
Kinoafisha TV Shows NYPD Blue Seasons Season 12

NYPD Blue 18+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 21 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 20
Runtime 14 hours 20 minutes
"NYPD Blue" season 12 description

В 12-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» у команды появляется новый руководитель, пришедший из ОВР с поручением навести порядок в отряде. Сиповиц получает по почте дохлую крысу. Кларк сходит с ума. Врача находят мертвым. Это дело связано с мужчиной, который сменил пол. Также детективы расследуют гибель беременной женщины, которая имеет отношение к афере с усыновлением. Медавой и Джонс беседуют с другой женщиной, которая утверждает, что нападавший в маске украл у нее ценное кольцо. Незнакомец следит за Тео, когда тот идет домой после школьных занятий. Свидание Кларка с подозреваемым в убийстве должно развалить линию обвинения.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
"NYPD Blue" season 12 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Dress for Success
Season 12 Episode 1
21 September 2004
Fish Out of Water
Season 12 Episode 2
28 September 2004
Great Balls of Ire
Season 12 Episode 3
12 October 2004
Divorce Detective Style
Season 12 Episode 4
19 October 2004
You're Buggin' Me
Season 12 Episode 5
26 October 2004
The Vision Thing
Season 12 Episode 6
9 November 2004
My Dinner With Andy
Season 12 Episode 7
16 November 2004
I Like Ike
Season 12 Episode 8
23 November 2004
The 3-H Club
Season 12 Episode 9
30 November 2004
The Dead Donald
Season 12 Episode 10
7 December 2004
Bale Out
Season 12 Episode 11
14 December 2004
I Love My Wives, But Oh You Kid
Season 12 Episode 12
21 December 2004
Stoli with a Twist
Season 12 Episode 13
11 January 2005
Stratis Fear
Season 12 Episode 14
18 January 2005
La Bomba
Season 12 Episode 15
25 January 2005
Old Man Quiver
Season 12 Episode 16
1 February 2005
Sergeant Sipowicz' Lonely Hearts Club Band
Season 12 Episode 17
8 February 2005
Lenny Scissorhands
Season 12 Episode 18
15 February 2005
Bale to the Chief
Season 12 Episode 19
22 February 2005
Moving Day
Season 12 Episode 20
1 March 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more