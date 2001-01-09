В 8-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» детективы расследуют многочисленные убийства в ресторане быстрого питания. Наркоман отдает свою маленькую дочь торговцу запрещенными веществами в качестве залога по просроченному кредиту. Руководство Управления внутренних дел принимает решение возобновить дело Киркендалла. Тем временем Дэнни просыпается в кровати Дианы. Энди и Кэти получают результаты анализов Тео. Бывший коллега Бобби связывается с Дианой из тюрьмы. Женщина-офицер застрелена во время ограбления магазина канцтоваров. Она умирает в больнице. Дэнни пытается защитить Диану.