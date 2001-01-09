Menu
NYPD Blue 1993 - 2005 season 8

NYPD Blue season 8 poster
NYPD Blue 18+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 9 January 2001
Production year 2001
Number of episodes 20
Runtime 14 hours 20 minutes
"NYPD Blue" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» детективы расследуют многочисленные убийства в ресторане быстрого питания. Наркоман отдает свою маленькую дочь торговцу запрещенными веществами в качестве залога по просроченному кредиту. Руководство Управления внутренних дел принимает решение возобновить дело Киркендалла. Тем временем Дэнни просыпается в кровати Дианы. Энди и Кэти получают результаты анализов Тео. Бывший коллега Бобби связывается с Дианой из тюрьмы. Женщина-офицер застрелена во время ограбления магазина канцтоваров. Она умирает в больнице. Дэнни пытается защитить Диану.  

7.8 IMDb
Daveless in New York
Season 8 Episode 1
9 January 2001
Waking Up is Hard to Do
Season 8 Episode 2
16 January 2001
Franco, My Dear, I Don't Give a Damn
Season 8 Episode 3
23 January 2001
Family Ties
Season 8 Episode 4
30 January 2001
Fools Russian
Season 8 Episode 5
6 February 2001
Writing Wrongs
Season 8 Episode 6
13 February 2001
In-Laws, Outlaws
Season 8 Episode 7
20 February 2001
Russellmania
Season 8 Episode 8
27 February 2001
Oh Golly Goth
Season 8 Episode 9
6 March 2001
In the Still of the Night
Season 8 Episode 10
13 March 2001
Peeping Tommy
Season 8 Episode 11
20 March 2001
Thumb Enchanted Evening
Season 8 Episode 12
27 March 2001
Flight of Fancy
Season 8 Episode 13
3 April 2001
Nariz a Nariz
Season 8 Episode 14
10 April 2001
Love Hurts
Season 8 Episode 15
17 April 2001
Everyone Into the Poole
Season 8 Episode 16
24 April 2001
Dying to Testify
Season 8 Episode 17
1 May 2001
Lost Time
Season 8 Episode 18
8 May 2001
Under Covers
Season 8 Episode 19
15 May 2001
In the Wind
Season 8 Episode 20
22 May 2001
