NYPD Blue 1993 - 2005 season 7

NYPD Blue season 7 poster
NYPD Blue 18+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 11 January 2000
Production year 2000
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"NYPD Blue" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Дэнни и Энди расследуют дело, связанное с нападением. Ситуация выглядит так, будто преступление совершили мальчики в синем. Джилл раздумывает над тем, чтобы отправиться на свидание со своим бывшим супругом. Сын Джилл впервые причащается. В это время Энди и Дэнни замечают подозрительный фургон через дорогу от храма. Вскоре они обнаруживают тело младенца в мусорном баке. Также сотрудники гостиницы находят труп мужчины в ванной одного из номеров. Ему отрезали некоторые части тела и похитили личные вещи. Бывший Джилл оказывается за решеткой.

Series rating

0.0
7.8 IMDb
"NYPD Blue" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Loogie Nights
Season 7 Episode 1
11 January 2000
A Hole in Juan
Season 7 Episode 2
18 January 2000
The Man with Two Right Shoes
Season 7 Episode 3
25 January 2000
The Naked are the Dead
Season 7 Episode 4
1 February 2000
These Shoots are Made for Joaquin
Season 7 Episode 5
8 February 2000
Brothers Under Arms
Season 7 Episode 6
15 February 2000
Along Came Jones
Season 7 Episode 7
22 February 2000
Everybody Plays the Mule
Season 7 Episode 8
23 February 2000
Jackass
Season 7 Episode 9
29 February 2000
Who Murders Sleep
Season 7 Episode 10
7 March 2000
Little Abner
Season 7 Episode 11
14 March 2000
Welcome to New York
Season 7 Episode 12
21 March 2000
The Irvin Files
Season 7 Episode 13
28 March 2000
Sleep Over
Season 7 Episode 14
4 April 2000
Stressed For Success
Season 7 Episode 15
11 April 2000
Goodbye Charlie
Season 7 Episode 16
18 April 2000
Roll Out the Barrel
Season 7 Episode 17
25 April 2000
Lucky Luciano
Season 7 Episode 18
2 May 2000
Tea and Sympathy
Season 7 Episode 19
9 May 2000
This Old Spouse
Season 7 Episode 20
16 May 2000
Bats Off to Larry
Season 7 Episode 21
23 May 2000
The Last Round Up
Season 7 Episode 22
23 May 2000
