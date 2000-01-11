В 7-м сезоне сериала «Полиция Нью-Йорка» Дэнни и Энди расследуют дело, связанное с нападением. Ситуация выглядит так, будто преступление совершили мальчики в синем. Джилл раздумывает над тем, чтобы отправиться на свидание со своим бывшим супругом. Сын Джилл впервые причащается. В это время Энди и Дэнни замечают подозрительный фургон через дорогу от храма. Вскоре они обнаруживают тело младенца в мусорном баке. Также сотрудники гостиницы находят труп мужчины в ванной одного из номеров. Ему отрезали некоторые части тела и похитили личные вещи. Бывший Джилл оказывается за решеткой.